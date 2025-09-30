CRIME

Tiroteio entre facções assusta moradores e deixa adolescente baleado em Cachoeira

Disputa entre grupos rivais aconteceu na noite de segunda-feira (29)

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:24

Facções disputam áreas em São Félix e Cachoeira

A disputa entre facções criminosas aterrorizou moradores do distrito Cucuí de Caboclo, em Cachoeira, na noite de segunda-feira (29). De acordo com informações iniciais, a troca de tiros se deu por uma disputa de território e a chegada de uma facção que já tem atuação em São Félix na cidade vizinha, onde há um grupo rival.

Além do terror gerado para moradores, o caso deixou um adolescente baleado. A vítima foi atingida no tórax, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O adolescente foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde recebeu atendimento médico. Não se sabe o estado de saúde dele.

Questionada pela reportagem, a PM-BA informou que foi até o local através do trabalho de agentes da 20ª Companhia Independente (CIPM). Ainda segundo a corporação, equipes da companhia, em conjunto com a Cipe Litoral Norte, mantiveram presença contínua na localidade, intensificando o patrulhamento preventivo por conta da situação.