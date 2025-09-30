BUSCAS

Duas amigas desaparecem após saírem para comer churrasquinho em Simões Filho

Jovens foram vistas pela última vez na noite da última quinta-feira (25), no bairro do Cia II

Yan Inácio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:03

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

Duas amigas, identificadas como Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20, estão desaparecidas desde a noite da última quinta-feira (25), quando foram vistas em uma venda de churrasco no bairro Cia II, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.

Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.

Bombeiros civis fazem buscas pelo corpo das amigas na zona rural de Simões Filho na tarde desta terça-feira (30). “Recebemos a informação de familiares e amigos de que os corpos possivelmente estão numa área de cachoeira, perto de um riacho, na região rural de Fazenda Nova, no bairro de Pitanguinha, em Simões Filho. Nós estamos aqui para dar um apoio para a família”, disse o comandante Edmilson Motta Silva.