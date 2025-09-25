Acesse sua conta
Vídeo de tiktoker viraliza e ajuda família a reencontrar homem desaparecido há dois anos

Gravação feita por Amy Solano deu uma nova pista sobre o paradeiro de Diego Londoño

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:57

Diego Londoño apareceu em um vídeo da empresária e influenciadora Amy Solano
Diego Londoño apareceu em um vídeo da empresária e influenciadora Amy Solano Crédito: Reprodução

Um vídeo de poucos segundos que viralizou nas redes sociais reacendeu a esperança de uma família em encontrar um parente desaparecido há mais de dois anos. O filósofo e músico colombiano Diego Londoño, de 41 anos, foi reconhecido em uma gravação publicada pela empresária e influenciadora Amy Solano no TikTok.

A cena viral foi postada 13 de setembro. Amy gravava um conteúdo para divulgar sua marca de roupas em Machala, no Equador. Ao fundo, do lado da rua da vitrine, um homem parou na porta da loja para observá-la. Sua expressão tranquila chamou atenção dos seguidores, e em poucas horas, o vídeo se tornou viral.

Diego Londoño apareceu em um tiktok da empresária e influenciadora Amy Solano

Diego Londoño apareceu em um tiktok da empresária e influenciadora Amy Solano por Reprodução

“Ele aparece de uma forma muito, muito bonita ali atrás. Seu olhar não transmitia amor nem algo ruim, de jeito nenhum”, disse Amy.

Até a manhã desta quinta-feira (25), a publicação já acumulava quase 50 milhões de visualizações. Mas o mais impactante foi a reação de alguns usuários da Colômbia, que afirmaram que o homem era Diego Londoño, desaparecido desde 2023.

As irmãs dele, Lucía e Marta Londoño, confirmaram que a pessoa que aparece nas imagens é, de fato, o parente que procuram há anos. Elas explicam que o avanço da doença o levou a se afastar da família há quatro anos e a evitar tratamento médico

Amy Solano

A empresária e influenciadora Amy Solano por Reprodução

Antes de perder o contato, Diego trabalhava como professor de filosofia, falava inglês, italiano e alemão, e tinha formação musical paixão que, segundo relatos recentes, virou seu sustento em viagens pela América do Sul. Ele sempre foi descrito como culto, pacífico e generoso.

Amy Solano entrou em contato com a família de Diego e compartilhou mais informações. Ela relatou que, nos últimos dias, Diego teria frequentado uma igreja pentecostal em Máncora, no Peru, onde participou de uma atividade religiosa.

Em novos vídeos publicados no TikTok, a influenciadora também contou que mantém contato constante com os Londoño e já repassou documentos e informações às autoridades locais e à Embaixada do Peru. A família, por sua vez, pede apoio de governos e da sociedade para que Diego receba atenção médica urgente.

"Ele perdeu a memória tão severamente que já não sabe quem é. Cada dia que passa torna a busca mais urgente", relatou Marta Londoño.

