Virginia revela motivo da internação de Maria Alice, filha mais velha com Zé Felipe

Primogênita do ex-casal deu entrada no hospital acompanhada da avó paterna, Poliana Rocha

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:12

Virginia Fonseca e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Virginia Fonseca e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 4 anos, deu entrada em um hospital de São Paulo na última quarta-feira (24), acompanhada da avó paterna, Poliana Rocha. A influenciadora estava gravando seu programa no SBT, o "Sabadou", no momento da internação da primogênita, e foi à unidade médica para passar a noite com a herdeira quando encerrou o compromisso.

Segundo a assessoria da família, Maria Alice foi ao hospital para a realização de exames de rotina. "Maria Alice tinha alguns exames agendados em São Paulo. Poliana está na cidade e esteve no local. Virginia acabou a gravação e está a caminho do hospital, onde os exames estão sendo realizados, e irá passar a noite com a filha", informou a equipe da apresentadora ao portal LeoDias.

Mansão de Virginia em Goiânia

O agendamento dos exames foi feito para aproveitar a estadia da pequena na capital paulista. Alguns deles se estenderiam pela maior parte da noite e, por esse motivo, a entrada no hospital ocorreu no período noturno.

Nas redes sociais, Virginia mostrou que chegou para acompanhar a filha e reforçou que o procedimento já estava marcado: "Nossa noite vai ser por cá! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado. Está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo o carinho", escreveu.

Além de Maria Alice, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 1 ano.

Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe

