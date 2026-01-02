Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (2 de janeiro): um dia de ajustes práticos, memórias felizes e avanços silenciosos

O dia pede organização do tempo, atenção às emoções e escolhas conscientes que ajudam a transformar obrigações em conquistas leves e duradouras

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima deste 2 de janeiro favorece ajustes práticos, conversas sinceras e decisões que colocam ordem tanto na rotina quanto nos sentimentos. É um bom momento para alinhar prioridades, cuidar do que vem sendo adiado e perceber que pequenas atitudes podem gerar segurança, clareza e até alegria inesperada. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: A capacidade de adaptação te ajuda a se destacar no trabalho, mas o corpo pede atenção antes que o cansaço se acumule. Planejar melhor o tempo evita estresse e melhora o rendimento nos estudos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Touro: Questões ligadas à família ganham prioridade e pedem presença real. Manter o foco mental ajuda a preservar a saúde e a lidar melhor com responsabilidades profissionais.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Gêmeos: O dia favorece o perdão, especialmente consigo mesma. Isso traz mais leveza emocional e melhora relações familiares e afetivas. Organizar horários facilita o desempenho acadêmico.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Ajustes de última hora podem render boas surpresas. Resolver pendências familiares traz alívio emocional e ajuda a recuperar a concentração nos estudos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Leão: Clareza em assuntos financeiros e familiares traz sensação de estabilidade. Evitar excessos hoje faz diferença para a saúde e melhora a produtividade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Virgem: O dia pede revisão de métodos e menos cobrança. Nem tudo precisa funcionar perfeitamente agora. Reorganizar a rotina de estudos ajuda a recuperar o controle.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Buscar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal melhora o bem-estar. Aprender mais sobre suas origens ou história familiar traz um senso maior de pertencimento.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 7

Escorpião: Alívios financeiros e emocionais começam a aparecer. Um dia favorável para alinhar expectativas, especialmente em estudos e planos de médio prazo.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 22

Sagitário: Revisar compromissos e gastos evita arrependimentos. Ajustar hábitos diários melhora a convivência familiar e traz mais tranquilidade mental.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 11

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Conquistas ligadas à casa ou à família trazem satisfação. O dia favorece avanços consistentes nos estudos e decisões profissionais mais seguras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Aquário: Conversas honestas fortalecem vínculos, mesmo quando surgem temas delicados. Com mais disciplina, o desempenho acadêmico tende a melhorar.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Peixes: A sensibilidade está em alta e pode ser usada a favor das relações. Atenção aos detalhes ajuda a evitar distrações nos estudos e no trabalho.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

