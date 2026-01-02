Cor e número da sorte de hoje (2 de janeiro): um dia de ajustes práticos, memórias felizes e avanços silenciosos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09:00
O clima deste 2 de janeiro favorece ajustes práticos, conversas sinceras e decisões que colocam ordem tanto na rotina quanto nos sentimentos. É um bom momento para alinhar prioridades, cuidar do que vem sendo adiado e perceber que pequenas atitudes podem gerar segurança, clareza e até alegria inesperada. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: A capacidade de adaptação te ajuda a se destacar no trabalho, mas o corpo pede atenção antes que o cansaço se acumule. Planejar melhor o tempo evita estresse e melhora o rendimento nos estudos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Touro: Questões ligadas à família ganham prioridade e pedem presença real. Manter o foco mental ajuda a preservar a saúde e a lidar melhor com responsabilidades profissionais.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1
Gêmeos: O dia favorece o perdão, especialmente consigo mesma. Isso traz mais leveza emocional e melhora relações familiares e afetivas. Organizar horários facilita o desempenho acadêmico.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Câncer: Ajustes de última hora podem render boas surpresas. Resolver pendências familiares traz alívio emocional e ajuda a recuperar a concentração nos estudos.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
Leão: Clareza em assuntos financeiros e familiares traz sensação de estabilidade. Evitar excessos hoje faz diferença para a saúde e melhora a produtividade.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Virgem: O dia pede revisão de métodos e menos cobrança. Nem tudo precisa funcionar perfeitamente agora. Reorganizar a rotina de estudos ajuda a recuperar o controle.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
Libra: Buscar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal melhora o bem-estar. Aprender mais sobre suas origens ou história familiar traz um senso maior de pertencimento.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 7
Escorpião: Alívios financeiros e emocionais começam a aparecer. Um dia favorável para alinhar expectativas, especialmente em estudos e planos de médio prazo.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 22
Sagitário: Revisar compromissos e gastos evita arrependimentos. Ajustar hábitos diários melhora a convivência familiar e traz mais tranquilidade mental.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 11
Capricórnio: Conquistas ligadas à casa ou à família trazem satisfação. O dia favorece avanços consistentes nos estudos e decisões profissionais mais seguras.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 4
Aquário: Conversas honestas fortalecem vínculos, mesmo quando surgem temas delicados. Com mais disciplina, o desempenho acadêmico tende a melhorar.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Peixes: A sensibilidade está em alta e pode ser usada a favor das relações. Atenção aos detalhes ajuda a evitar distrações nos estudos e no trabalho.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9