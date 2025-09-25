MOMENTO DIFÍCIL

Ex-ator mirim é encontrado vivendo nas ruas e situação preocupa fãs

Tyler Chase, ator que marcou a infância de uma geração foi flagrado em condição de rua na Califórnia

25 de setembro de 2025

Tyler Chase foi reconhecido por uma influenciadora no TikTok vivendo em situação de rua Crédito: Reprodção

Tyler Chase, de 36 anos, que ficou conhecido na adolescência em produções da Nickelodeon como Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e também por sua participação em Todo Mundo Odeia o Chris, foi encontrado em situação de rua na cidade de Riverside, Califórnia. O ator foi reconhecido por uma influenciadora no TikTok, que compartilhou um vídeo mostrando sua aparência atual: roupas gastas, barba por fazer e visível fragilidade física.

A criadora de conteúdo, conhecida como Lethal Lall, contou que decidiu organizar uma vaquinha online para ajudar Chase a recuperar a dignidade e cobrir necessidades básicas. A ação rapidamente ganhou apoio dos fãs, mas logo enfrentou um impasse: a mãe do ator pediu que o dinheiro não fosse entregue a ele diretamente.

Segundo ela, Chase não tem conseguido lidar com finanças ou manter o uso correto de seus medicamentos. “Agradeço seu esforço, mas o dinheiro não o beneficiaria. Ele perde celulares em poucos dias e não consegue administrar sozinho. O que ele precisa é de acompanhamento médico”, declarou a mãe em mensagens trocadas com a influenciadora.

Apesar da insistência de Lall em repassar a quantia arrecadada, a mãe reforçou que a prioridade deveria ser garantir cuidados médicos para o filho. “Ele é um menino bom e doce, mas precisa de ajuda especializada”, completou.

Tyler Chase, nascido no Arizona em 1989, não era visto publicamente desde 2021, quando deixou de atualizar seu canal no YouTube. Seu desaparecimento das redes sociais havia gerado preocupação entre fãs que acompanharam sua trajetória na TV.

Nos anos 2000, Chase conquistou popularidade ao interpretar Martin Qwerly em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, série da Nickelodeon que marcou uma geração. Ele também fez participações em produções como Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time, Max.