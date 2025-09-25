Acesse sua conta
Ex-ator mirim é encontrado vivendo nas ruas e situação preocupa fãs

Tyler Chase, ator que marcou a infância de uma geração foi flagrado em condição de rua na Califórnia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:39

Tyler Chase foi reconhecido por uma influenciadora no TikTok vivendo em situação de rua Crédito: Reprodção

Tyler Chase, de 36 anos, que ficou conhecido na adolescência em produções da Nickelodeon como Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e também por sua participação em Todo Mundo Odeia o Chris, foi encontrado em situação de rua na cidade de Riverside, Califórnia. O ator foi reconhecido por uma influenciadora no TikTok, que compartilhou um vídeo mostrando sua aparência atual: roupas gastas, barba por fazer e visível fragilidade física.

A criadora de conteúdo, conhecida como Lethal Lall, contou que decidiu organizar uma vaquinha online para ajudar Chase a recuperar a dignidade e cobrir necessidades básicas. A ação rapidamente ganhou apoio dos fãs, mas logo enfrentou um impasse: a mãe do ator pediu que o dinheiro não fosse entregue a ele diretamente.

Segundo ela, Chase não tem conseguido lidar com finanças ou manter o uso correto de seus medicamentos. “Agradeço seu esforço, mas o dinheiro não o beneficiaria. Ele perde celulares em poucos dias e não consegue administrar sozinho. O que ele precisa é de acompanhamento médico”, declarou a mãe em mensagens trocadas com a influenciadora.

Apesar da insistência de Lall em repassar a quantia arrecadada, a mãe reforçou que a prioridade deveria ser garantir cuidados médicos para o filho. “Ele é um menino bom e doce, mas precisa de ajuda especializada”, completou.

Ex-ator mirim, Tyler Chase foi encontrado em situação de rua

Tyler Chase foi reconhecido por uma influenciadora no TikTok vivendo em situação de rua por Reprodção
Tyler Chase ficou conhecido por produções da Nickelodeon como 'Manual de Sobrevivência Escolar do Ned' e 'Todo Mundo Odeia o Chris' por Reprodção
Tyler Chase foi encontrado em situação de rua na cidade de Riverside, Califórnia por Reprodção
Tyler Chase, ex-ator mirim por Reprodção
Tyler Chase, nascido no Arizona em 1989, não era visto publicamente desde 2021, quando deixou de atualizar seu canal no YouTube por Reprodção
Nos anos 2000, Tyler Chase conquistou popularidade ao interpretar Martin Qwerly em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, série da Nickelodeon por Reprodção
1 de 6
Tyler Chase foi reconhecido por uma influenciadora no TikTok vivendo em situação de rua por Reprodção

Tyler Chase, nascido no Arizona em 1989, não era visto publicamente desde 2021, quando deixou de atualizar seu canal no YouTube. Seu desaparecimento das redes sociais havia gerado preocupação entre fãs que acompanharam sua trajetória na TV.

Nos anos 2000, Chase conquistou popularidade ao interpretar Martin Qwerly em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, série da Nickelodeon que marcou uma geração. Ele também fez participações em produções como Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time, Max.

Até o momento, não houve atualizações sobre o paradeiro atual do ator nem sobre os próximos passos da arrecadação criada em seu nome.

@lethallalli @lethallalli I told him we can help get him a phone!! Or anything will help!! Thank you guys so much for remembering he was so excited !! #tylorchase #fyp #nedsdeclassifiedschoolsurvivalguide #awareness #childhood ♬ original sound - lethallalli

Tyler Chase

