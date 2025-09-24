FAMOSOS

Aos 76 anos, Antonio Fagundes exibe boa forma em foto na academia: 'Tá pago'

Ator da Globo compartilhou momento descontraído pós-treino e impressionou seguidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:00

Antonio Fagundes posa na academia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Antonio Fagundes, aos 76 anos, provou que está em plena forma física. O veterano ator da Globo compartilhou nas redes sociais um registro descontraído direto da academia, sentado no tatame após o treino, sorridente e exibindo o braço definido.

Na legenda, Fagundes entrou na brincadeira típica de quem mantém a rotina de exercícios em dia: “Como costumam dizer por aí, ‘tá pago’”. O post rapidamente viralizou, recebendo comentários de seguidores admirados com sua boa forma.

Antonio Fagundes 1 de 12

“Os braços de Antonio Fagundes!”, comentou um fã. “Idosos também são gostosos”, escreveu outro. Alguns seguidores até brincaram com a perfeição do físico do ator, enquanto outros se declararam impressionados com sua disciplina.

Desde 2024, o ator revelou estar seguindo uma rotina de treinos constante, motivado principalmente pela melhora da resistência física e pelo tratamento de dores lombares. “Treinava por um tempo, depois parava muito tempo. Agora, com regularidade, o desempenho é muito melhor e consigo alcançar meus objetivos mais rapidamente”, contou em entrevista à Quem.