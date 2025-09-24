Aos 76 anos, Antonio Fagundes exibe boa forma em foto na academia: 'Tá pago'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:00
Antonio Fagundes, aos 76 anos, provou que está em plena forma física. O veterano ator da Globo compartilhou nas redes sociais um registro descontraído direto da academia, sentado no tatame após o treino, sorridente e exibindo o braço definido.
Na legenda, Fagundes entrou na brincadeira típica de quem mantém a rotina de exercícios em dia: “Como costumam dizer por aí, ‘tá pago’”. O post rapidamente viralizou, recebendo comentários de seguidores admirados com sua boa forma.
Antonio Fagundes
“Os braços de Antonio Fagundes!”, comentou um fã. “Idosos também são gostosos”, escreveu outro. Alguns seguidores até brincaram com a perfeição do físico do ator, enquanto outros se declararam impressionados com sua disciplina.
Desde 2024, o ator revelou estar seguindo uma rotina de treinos constante, motivado principalmente pela melhora da resistência física e pelo tratamento de dores lombares. “Treinava por um tempo, depois parava muito tempo. Agora, com regularidade, o desempenho é muito melhor e consigo alcançar meus objetivos mais rapidamente”, contou em entrevista à Quem.
Para Fagundes, a constância foi a chave para resultados visíveis e manutenção da saúde: “Sempre saio da aula melhor do que entrei. Mesmo nas pequenas crises de dor, consigo corrigir e evoluir”.