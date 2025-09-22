TELEVISÃO

Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking

Nicole brilhou no palco e assumiu a vice-liderança, mudando o rumo da classificação do grupo A

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:26

Dança dos Famosos 2025 Crédito: Reprodução/Globo

A noite de zouk agitou a Dança dos Famosos 2025 do último domingo (21) no Domingão com Huck. Os participantes do grupo A; Allan Souza Lima, Manu Bahtidão, Luan Pereira, Wanessa Camargo, Lucas Leto, Álvaro e Nicole Bahls, encararam o desafio do ritmo, sob os olhares atentos do júri técnico e do júri artístico, formado por Ludmilla e Brunna Gonçalves.

O grande destaque foi Nicole Bahls, que dançou ao lado do professor Fernando Perrotti. A performance rendeu muitos elogios, aplausos da plateia e notas altas, garantindo a ela um salto na tabela: de coadjuvante nas rodadas anteriores, Nicole agora ocupa a vice-liderança, atrás apenas de Manu Bahtidão.

Manu, por sua vez, manteve o posto de líder isolada, mostrando consistência nas notas e reforçando o favoritismo. Já Allan Souza Lima, que liderava o grupo, caiu para a terceira posição.

Confira as notas da rodada:

Allan Souza Lima e Gabe Cardoso – 110,9 pontos

Manu Bahtidão e Heron Leal – 111,3 pontos



Luan Pereira e Mariana Fernandes – 108,3 pontos



Wanessa Camargo e Diego Basílio – 110,2 pontos



Lucas Leto e Mayara Araújo – 110,6 pontos



Álvaro e Mariana Torres – 109,1 pontos



Nicole Bahls e Fernando Perrotti – 111,1 pontos



Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16

Classificação do grupo A após o zouk:



Manu Bahtidão e Heron Leal – 111,3

Nicole Bahls e Fernando Perrotti – 111,1

Allan Souza Lima e Gabe Cardoso – 110,9

Lucas Leto e Mayara Araújo – 110,6

Wanessa Camargo e Diego Basílio – 110,2

Álvaro e Mariana Torres – 109,1

Luan Pereira e Mariana Fernandes – 108,3

