Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:26
A noite de zouk agitou a Dança dos Famosos 2025 do último domingo (21) no Domingão com Huck. Os participantes do grupo A; Allan Souza Lima, Manu Bahtidão, Luan Pereira, Wanessa Camargo, Lucas Leto, Álvaro e Nicole Bahls, encararam o desafio do ritmo, sob os olhares atentos do júri técnico e do júri artístico, formado por Ludmilla e Brunna Gonçalves.
O grande destaque foi Nicole Bahls, que dançou ao lado do professor Fernando Perrotti. A performance rendeu muitos elogios, aplausos da plateia e notas altas, garantindo a ela um salto na tabela: de coadjuvante nas rodadas anteriores, Nicole agora ocupa a vice-liderança, atrás apenas de Manu Bahtidão.
Manu, por sua vez, manteve o posto de líder isolada, mostrando consistência nas notas e reforçando o favoritismo. Já Allan Souza Lima, que liderava o grupo, caiu para a terceira posição.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
A disputa segue acirrada: enquanto Manu consolida sua liderança, Nicole promete dar trabalho e Allan tenta recuperar o topo. Wanessa, Lucas, Álvaro e Luan estão na parte de baixo da tabela e podem acabar na repescagem.