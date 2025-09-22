Acesse sua conta
Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking

Nicole brilhou no palco e assumiu a vice-liderança, mudando o rumo da classificação do grupo A

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:26

Dança dos Famosos 2025
Dança dos Famosos 2025 Crédito: Reprodução/Globo

A noite de zouk agitou a Dança dos Famosos 2025 do último domingo (21) no Domingão com Huck. Os participantes do grupo A; Allan Souza Lima, Manu Bahtidão, Luan Pereira, Wanessa Camargo, Lucas Leto, Álvaro e Nicole Bahls, encararam o desafio do ritmo, sob os olhares atentos do júri técnico e do júri artístico, formado por Ludmilla e Brunna Gonçalves.

O grande destaque foi Nicole Bahls, que dançou ao lado do professor Fernando Perrotti. A performance rendeu muitos elogios, aplausos da plateia e notas altas, garantindo a ela um salto na tabela: de coadjuvante nas rodadas anteriores, Nicole agora ocupa a vice-liderança, atrás apenas de Manu Bahtidão.

Manu, por sua vez, manteve o posto de líder isolada, mostrando consistência nas notas e reforçando o favoritismo. Já Allan Souza Lima, que liderava o grupo, caiu para a terceira posição.

  • Confira as notas da rodada:

  • Allan Souza Lima e Gabe Cardoso – 110,9 pontos
  • Manu Bahtidão e Heron Leal – 111,3 pontos
  • Luan Pereira e Mariana Fernandes – 108,3 pontos
  • Wanessa Camargo e Diego Basílio – 110,2 pontos
  • Lucas Leto e Mayara Araújo – 110,6 pontos
  • Álvaro e Mariana Torres – 109,1 pontos
  • Nicole Bahls e Fernando Perrotti – 111,1 pontos

  • Classificação do grupo A após o zouk:

  1. Manu Bahtidão e Heron Leal – 111,3
  2. Nicole Bahls e Fernando Perrotti – 111,1
  3. Allan Souza Lima e Gabe Cardoso – 110,9
  4. Lucas Leto e Mayara Araújo – 110,6
  5. Wanessa Camargo e Diego Basílio – 110,2
  6. Álvaro e Mariana Torres – 109,1
  7. Luan Pereira e Mariana Fernandes – 108,3

A disputa segue acirrada: enquanto Manu consolida sua liderança, Nicole promete dar trabalho e Allan tenta recuperar o topo. Wanessa, Lucas, Álvaro e Luan estão na parte de baixo da tabela e podem acabar na repescagem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lucas Leto e Álvaro são flagrados aos beijos em 'rolê' da 'Dança dos Famosos'

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima curtem noite juntinhos após gravações do ‘Dança dos Famosos’

Fernanda Paes Leme reclama de eliminação na Dança dos Famosos: 'No momento, soou injusto'

Luciano Huck fica em saia justa após Dado Dolabella virar piada na Dança dos Famosos

Quem saiu da ‘Dança dos Famosos’? Primeira eliminação tem notas baixas e climão nos bastidores

