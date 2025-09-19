Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tim Burton e Monica Bellucci surpreendem fãs com anúncio de separação; saiba detalhes

Diretor e atriz confirmaram nesta sexta-feira (19) que não estão mais juntos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:19

O anúncio da separação de Tim Burton e a atriz Monica Bellucci pegou fãs de surpresa
O anúncio da separação de Tim Burton e a atriz Monica Bellucci pegou fãs de surpresa Crédito: Divulgação

O cineasta norte-americano Tim Burton, de 67 anos, e a atriz italiana Monica Bellucci, de 60, confirmaram nesta sexta-feira (19) a separação. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado enviado à agência AFP.

“Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, decidimos seguir caminhos diferentes”, declarou o ex-casal em nota conjunta.

Leia mais

Imagem - Madonna anuncia novo álbum com gravadora responsável por seus maiores sucessos

Madonna anuncia novo álbum com gravadora responsável por seus maiores sucessos

Imagem - 'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

Imagem - Quinzinho desmaia ao descobrir segredo em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (19)

Quinzinho desmaia ao descobrir segredo em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (19)

Os dois se conheceram em outubro de 2022, durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, quando Bellucci entregou a Burton o Prêmio Lumière pelo conjunto de sua carreira. O romance, no entanto, só se tornou público um ano depois, durante o Festival de Roma.

Além da vida pessoal, a relação rendeu também uma colaboração no cinema. Monica Bellucci participou de “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024), sequência do clássico de 1988 dirigido por Burton. Na trama, ela deu vida a Delores, uma criatura sombria inspirada em Frankenstein, em busca de vingança contra seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton).

Tim Burton e Monica Bellucci anunciam fim do relacionamento

O anúncio da separação de Tim Burton e a atriz Monica Bellucci pegou fãs de surpresa por Divulgação
Tim Burton por Divulgação
Relacionamento de Tim Burton e Monica Bellucci durou cerca de 2 anos por ANSA/Ansa - Brasil
Atriz italiana Monica Bellucci por Divulgação
O director de cinema norte-americano Tim Burton visita a exposição “O Mundo de Tim Burton” no Museu Franz Mayer na cidade do México. por PEDRO PARDO/AFP
O diretor Tim Burton e a atriz Monica Bellucci no Festival de San Sebastián, na Espanha, em 26 de setembro de 2024 por ANDER GILLENEA/AFP
Monica Bellucci em 'Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice' (2024) por Divulgação
Os dois se conheceram em outubro de 2022, durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, quando Monica Bellucci entregou a Tim Burton o Prêmio Lumière pelo conjunto de sua carreira por Divulgação
1 de 8
O anúncio da separação de Tim Burton e a atriz Monica Bellucci pegou fãs de surpresa por Divulgação

Burton já havia vivido relacionamentos longos com as atrizes Lisa Marie (1993-2001) e Helena Bonham Carter (2001-2014), com quem teve dois filhos. Bellucci, por sua vez, foi casada com o fotógrafo Claudio Carlos Basso (1990-1994) e com o ator francês Vincent Cassel (1999-2013), pai de suas duas filhas, Deva e Léonie. A atriz também teve romances com o ator Nicola Farron e o escultor Nicolas Lefebvre.

O anúncio da separação pegou fãs de surpresa, já que o casal era visto como um dos mais elegantes e discretos do cinema internacional.

Leia mais

Imagem - Aprenda 5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa

Aprenda 5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa

Imagem - 3 golpes digitais mais comuns e como se proteger deles

3 golpes digitais mais comuns e como se proteger deles

Imagem - Deslegitimação do diagnóstico impacta os autistas; entenda

Deslegitimação do diagnóstico impacta os autistas; entenda

Mais recentes

Imagem - Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos
Imagem - Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; confira detalhes

Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; confira detalhes
Imagem - Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

MAIS LIDAS

Imagem - Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados
01

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
02

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
04

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação