Tim Burton e Monica Bellucci surpreendem fãs com anúncio de separação; saiba detalhes

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:19
O cineasta norte-americano Tim Burton, de 67 anos, e a atriz italiana Monica Bellucci, de 60, confirmaram nesta sexta-feira (19) a separação. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado enviado à agência AFP.
“Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, decidimos seguir caminhos diferentes”, declarou o ex-casal em nota conjunta.
Os dois se conheceram em outubro de 2022, durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, quando Bellucci entregou a Burton o Prêmio Lumière pelo conjunto de sua carreira. O romance, no entanto, só se tornou público um ano depois, durante o Festival de Roma.
Além da vida pessoal, a relação rendeu também uma colaboração no cinema. Monica Bellucci participou de “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024), sequência do clássico de 1988 dirigido por Burton. Na trama, ela deu vida a Delores, uma criatura sombria inspirada em Frankenstein, em busca de vingança contra seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton).
Burton já havia vivido relacionamentos longos com as atrizes Lisa Marie (1993-2001) e Helena Bonham Carter (2001-2014), com quem teve dois filhos. Bellucci, por sua vez, foi casada com o fotógrafo Claudio Carlos Basso (1990-1994) e com o ator francês Vincent Cassel (1999-2013), pai de suas duas filhas, Deva e Léonie. A atriz também teve romances com o ator Nicola Farron e o escultor Nicolas Lefebvre.
O anúncio da separação pegou fãs de surpresa, já que o casal era visto como um dos mais elegantes e discretos do cinema internacional.