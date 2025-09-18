RAINHA DO POP

Madonna anuncia novo álbum com gravadora responsável por seus maiores sucessos

Cantora prepara novo álbum dançante quase 20 anos após o clássico de 2005

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:03

Madonna Crédito: Reprodução/Instagram

Madonna está pronta para revisitar sua era mais dançante. A cantora anunciou nesta quinta-feira (18) que lançará em 2026 um novo álbum totalmente voltado para as pistas, em parceria novamente com a Warner Records, gravadora que acompanhou os maiores momentos de sua carreira.

O projeto será uma espécie de segunda parte do icônico Confessions on a Dance Floor, lançado em 2005, que marcou gerações com faixas como Hung Up e Sorry. Assim como no disco original, a produção ficará nas mãos de Stuart Price, colaborador de longa data da artista.

“Desde o começo, a Warner foi uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar de volta e animada para criar, surpreender e, quem sabe, provocar algumas conversas necessárias”, declarou a estrela em comunicado oficial.

A volta de Madonna à gravadora encerra quase duas décadas afastada. Entre 1982 e 2007, ela lançou pela Warner os álbuns que a consolidaram como ícone global, até assinar com a Live Nation em um contrato milionário considerado um dos mais lucrativos da indústria na época. Em 2021, após três discos com recepção discreta, incluindo Madame X (2019), a artista retomou laços com a empresa.

“É uma honra receber Madonna novamente. Ela não é apenas uma artista, mas uma força cultural, uma verdadeira revolucionária”, afirmaram Tom Corson e Aaron Bay-Schuck, copresidentes da Warner Records.