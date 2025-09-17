FLORIDA

6 dicas para deixar a sua casa perfeita para a primavera

Arquiteta explica como utilizar a decoração para aumentar a conexão com a natureza nesta época do ano

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:00

É possível inserir elementos na decoração que ajudem a trazer a energia da primavera para dentro de casa Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A primavera chega este ano com temperaturas mais estáveis em todo o país. O tempo mais ameno permite um aproveitamento melhor da natureza e dos espaços, criando um cenário perfeito para atividades ao ar livre, piqueniques em parques e jardins floridos, além de inspirar a renovação dos ambientes internos das casas, trazendo cores e elementos naturais que refletem o espírito rejuvenescedor da estação.

Para a arquiteta Luciana Patriarcha, especialista em interiores e psicoarquitetura, esta estação refloresce os ambientes de um lar, trazendo mais serenidade. “Com cores mais alegres, a primavera traz mais vida para os ambientes, pode ser nas capas das almofadas ou no jogo de cama, um toque de colorido é sempre bem-vindo”, diz.

Abaixo, com a ajuda da arquiteta, listamos 6 dicas para deixar sua casa perfeita para a primavera. Confira!

1. Aproveite cores mais alegres e vibrantes

Esta é uma época do ano perfeita para adicionar cores aos espaços da casa. Segundo Luciana Patriarcha, é possível utilizar tons vivos e vibrantes, como rosa, amarelo, laranja e verde. “Essas cores refletem a alegria e o renascimento da primavera, criando um ambiente mais alegre e energizante”, enfatiza.

Para deixar os espaços equilibrados, a arquiteta também dá outras dicas: “O ideal é trabalhar com tons que remetem a natureza como verde, azul, terra e tons pastéis, para criar uma atmosfera mais tranquila e relaxante. Essas cores podem estar presentes nas paredes, móveis, almofadas, cortinas e outros elementos decorativos”, indica.

2. Utilize flores na decoração

Durante a primavera, as flores se destacam . Por isso, inseri-las nos ambientes é uma ótima maneira de deixar a casa com a cara dessa estação. Nesse sentido, Luciana Patriarcha recomenda utilizar orquídeas, violetas africanas, begônias, gerânios, azaleias, lírios-da-paz, cravos, margaridas e rosas.

“Além da beleza, essas flores também podem perfumar o ambiente e criar uma atmosfera fresca e agradável. Elas são conhecidas por suas cores vibrantes e fragrâncias encantadoras, além de serem relativamente fáceis de cuidar em ambientes internos”, diz a arquiteta.

No entanto, ainda de acordo com a profissional, ao optar por usar as flores na decoração, é preciso se certificar que elas recebam a quantidade adequada de luz solar, água e nutrientes. Dessa forma, elas podem florescer de maneira saudável e bonita.

3. Insira a biofilia na sua casa

O design biofílico , por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, procura resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza. Dessa maneira, a primavera, por exemplo, é uma ótima época do ano para intensificar essa conexão.

“Introduza plantas em diferentes espaços e use materiais naturais para criar um ambiente mais próximo da natureza. A biofilia proporciona um ambiente mais conectado com os elementos naturais, então podemos adicionar plantas em diferentes espaços da casa”, recomenda Luciana Patriarcha.

Além disso, segundo a arquiteta, também é possível utilizar na decoração dos ambientes outros itens que remetem à natureza, como elementos naturais: madeira, pedras e conchas. Vale usar e abusar da criatividade!

O uso da iluminação natural ajuda a deixar os ambientes mais aconchegantes Crédito: Imagem: Dariusz Jarzabek | Shutterstock

4. Aproveite a iluminação natural

Aproveitar a luz solar durante esta época do ano também é uma forma de trazer mais a natureza para dentro do lar. “A iluminação natural sempre é capaz de trazer uma sensação mais aconchegante para a nossa casa, então uma boa dica é aproveitá-la ao máximo durante a primavera. Sempre que possível, abra as cortinas e permita que a luz solar entre nos cômodos. Isso, além de economizar energia, traz uma sensação de conexão com o ambiente externo, tornando sua casa mais convidativa e revigorante”, ressalta a arquiteta.

5. Invista em aromas suaves

Para trazer o aroma da primavera para dentro de casa, vale apostar também em aromas suaves, como lavanda, capim-limão, jasmim ou notas cítricas. Esses cheiros delicados ajudam a criar um ambiente mais fresco, acolhedor e relaxante. Difusores, velas aromáticas e sachês perfumados podem ser distribuídos pelos cômodos para potencializar essa sensação.

6. Se atente aos detalhes e utilize materiais naturais

Segundo Luciana Patriarcha, os detalhes podem fazer toda a diferença na decoração da casa. Por isso, ela recomenda escolher móveis e acessórios feitos com materiais sustentáveis, como bambu, rattan, cortiça e tecidos orgânicos.

“Além disso, selecione estampas e padrões que remetem à natureza , como folhagens, flores ou paisagens, para almofadas, cortinas, tapetes e outros elementos decorativos. Esses elementos podem trazer texturas e cores da natureza para os ambientes, criando um ambiente mais harmonioso e revitalizante”, finaliza.