NOVELA DAS 6

Quinzinho desmaia ao descobrir segredo em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (19)

Capítulo traz resgate emocionante, surpresas na rádio e desespero de Cunegundes com segredo revelado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 05:00

Quinzinho desmaia ao descobrir segredo em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (19) de Êta Mundo Melhor!, Candinho e seus amigos vivem momentos de pura tensão ao tentarem abrir a porta do galpão com a aproximação do carro de Marilda e Aderbal. Enquanto isso, Quinzinho desmaia ao descobrir, através de um papel entregue por Pedro II, que Cunegundes foi levada por Carneiro.

Com coragem e rapidez, Candinho consegue libertar os amigos, marcando um momento de heroísmo na trama. Mas nem tudo são boas notícias: Rogério informa a Dita que ela não poderá mais trabalhar na rádio, e a funcionária enfrenta uma disputa com Olímpia, que exige sua expulsão da pensão.

Entre intrigas e emoções à flor da pele, Estela e Anabela sofrem com os desentendimentos envolvendo Celso e Aladin, enquanto Zulma demonstra preocupação com a crescente aproximação entre Candinho e Samir. Cunegundes, por sua vez, entra em desespero ao ver Quinzinho desacordado, aumentando ainda mais a tensão da história.