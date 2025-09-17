TELEVISÃO

Fernanda Paes Leme reclama de eliminação na Dança dos Famosos: 'No momento, soou injusto'

Atriz revelou que estava sensível no dia da apresentação

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:53

Fe Paes Leme se despede da "Dança dos Famosos" entre emoção e polêmica Crédito: Reprodução/TV Globo

Fernanda Paes Leme voltou a falar sobre sua saída do quadro 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck'. A atriz revelou que estava sensível no dia da apresentação, por causa da presença da família Gil no programa da Globo. Também falou que, no momento, sentiu que a eliminação tinha 'soado como injusta'.

"No dia da eliminação, eu já estava muito sensível por causa da família Gil (Gilberto Gil se apresentou no programa). Tinha chorado o que podia e o que não podia. Quando vi as apresentações, percebi que estava na reta e pensei: "Pode ser que eu saia, mas não vai acontecer". E aconteceu. Eu estava muito emocionada, não queria sair", disse, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

"Mostrar essa vulnerabilidade fazia sentido para mim. Sou muito verdadeira. Não fazia sentido só agradecer e falar que foi muito importante participar. Eu não esperava ser eliminada. Sabia que estava difícil, porque minha música era muito rápida. Naquele momento, para mim, soou injusto. Quando vi a repercussão do público, falei: 'Não estou sozinha nessa'", completou.

A artista, porém, falou que mudou de ideia. Mas reiterou que não gostaria de ter deixado o quadro. "Hoje acho que foi justo. É uma competição, tudo pode acontecer. Tem a sua energia no dia, os jurados, como estão os colegas... Não sigo falando em injustiça, porque é uma coisa que aconteceu. Com mais calma, vejo que são muitos fatores envolvidos. Naquele dia, fez mais sentido eu sair. Continuo não gostando de ter saído".

Fernanda também negou ter mandado indiretas para Milton Cunha, um dos jurados, conforme circulou na internet. "Falaram que eu tinha mandado indireta para os jurados na minha volta, mas a gente se dá tão bem. Eu fiz uma brincadeira com o meme da novela: "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta" (uma fala da personagem de Bianca Bin em "O outro lado do paraíso"). Não foi indireta para ninguém. Falaram também que eu tinha chorado nos bastidores porque o Milton falou que eu não tenho gingado. Gente, ele nem falou isso! Não tenho problema com ele".

Apesar da eliminação, ela seguirá no quadro até o final da competição, em dezembro. Mas de outra forma. A partir do próximo domingo (21), a atriz surgirá fazendo entrevistas com os participantes fora dos estúdios. A primeira será com Nicole Bahls, de quem ficou amiga.

"No mesmo dia (da eliminação), o Luciano Huck me mandou mensagem falando: 'Fê, gostaria que você pensasse em alguma coisa que pudesse fazer para continuar com a gente até o final'. Eu, que já estava voltando para São Paulo (onde mora) com o olho inchado de chorar, fiquei no Rio e tive reunião com ele e com a direção. Elaborei várias ideias, e a gente vai realizar", comentou.