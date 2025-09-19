Wanessa Camargo e Allan Souza Lima curtem noite juntinhos após gravações do ‘Dança dos Famosos’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:05
Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram fotografados em clima de romance após as gravações do Dança dos Famosos na quinta-feira (19). A cantora e o ator aproveitaram a noite em um quiosque na Barra da Tijuca com outros participantes do quadro do Domingão. Segundo o paparazzo no local, os dois voltaram juntos para o hotel no mesmo carro.
O encontro reuniu nomes como Álvaro e Lucas Leto — flagrados aos beijos — além de Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme. Esse tipo de rolê entre os competidores tem se tornado frequente nos intervalos das gravações.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
Há cerca de um mês, o portal LeoDias revelou que Wanessa e Allan estariam vivendo um affair nos bastidores da competição, o que teria provocado ciúmes de Dado Dolabella, ex da cantora. Na época, Wanessa chegou a negar o envolvimento e disse que ainda avaliava uma possível reconciliação com o ator.