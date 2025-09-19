VEJA FOTOS

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima curtem noite juntinhos após gravações do ‘Dança dos Famosos’

Cantora e ator foram vistos em clima de romance em quiosque na Barra da Tijuca e deixaram o local juntos

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:05

Wanessa e Allan foram vistos em clima de romance Crédito: Léo Rosario/TV Globo

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram fotografados em clima de romance após as gravações do Dança dos Famosos na quinta-feira (19). A cantora e o ator aproveitaram a noite em um quiosque na Barra da Tijuca com outros participantes do quadro do Domingão. Segundo o paparazzo no local, os dois voltaram juntos para o hotel no mesmo carro.

O encontro reuniu nomes como Álvaro e Lucas Leto — flagrados aos beijos — além de Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme. Esse tipo de rolê entre os competidores tem se tornado frequente nos intervalos das gravações.

