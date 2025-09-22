Acesse sua conta
Acidente com Tom Holland em set interrompe gravações de novo 'Homem-Aranha'

Filme tem estreia prevista para julho de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:41

Tom Holland em novo teaser do Homem-Aranha 4
Tom Holland em novo teaser do Homem-Aranha 4 Crédito: Divulgação

As filmagens do novo longa da franquia Homem-Aranha, intitulado Um Novo Dia, foram interrompidas após um acidente envolvendo o protagonista Tom Holland, de 29 anos. De acordo com o tabloide britânico The Sun, o ator sofreu uma queda durante a gravação de uma cena de ação, na manhã de sexta-feira (20), nos estúdios Leavesden, em Watford, na Inglaterra.

O intérprete do herói foi levado às pressas ao hospital com suspeita de concussão e lesão na cabeça. Ainda segundo a publicação, uma dublê também ficou ferida no local e recebeu atendimento médico. O Serviço de Ambulância do Leste da Inglaterra confirmou a ocorrência, afirmando que um paciente foi socorrido e encaminhado ao hospital por volta das 10h30.

O pai do ator, Dominic Holland, tranquilizou os fãs ao afirmar que o filho está em recuperação, mas destacou que ele ficará afastado das gravações “por um tempo”. O tabloide também informou que Holland chegou a participar de um evento beneficente ao lado de Zendaya, mas deixou o local antes do término ao se sentir mal.

Até o momento, nem o ator nem a Sony Pictures se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

  • O que esperar do novo filme

Além de Tom Holland, o elenco confirmado conta com Zendaya (MJ), Jacob Batalon, Sadie Sink (em papel ainda não revelado), Jon Bernthal (Justiceiro) e Mark Ruffalo (Hulk). A direção está nas mãos de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), com roteiro assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, responsáveis por Sem Volta para Casa.

Rumores apontavam a presença de vilões icônicos e até da roupa preta do Aranha, mas nada foi oficialmente confirmado.

O lançamento de Homem-Aranha: Um Novo Dia segue previsto para 30 de julho de 2026 nos cinemas.

