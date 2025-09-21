Acesse sua conta
'Terra Nostra': atriz se arrepende de papel em novela sem final da Globo; entenda

Exibida há 26 anos, a trama de Benedito Ruy Barbosa teve altos e baixos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 08:00

Terra Nostra
Terra Nostra Crédito: Reprodução

Há 26 anos, Terra Nostra estreava na Globo, conquistando o público com uma história de imigrantes italianos marcada por dramas familiares e amores intensos. A novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa, obteve índices impressionantes de audiência em seu início, alcançando 58 pontos no Ibope da Grande São Paulo.

No entanto, com o passar dos meses, a trama entrou na famosa “fase de barriga”, momentos em que a narrativa se estende sem acontecimentos relevantes, e a média final caiu para 44 pontos.

O sucesso dos personagens fez com que o autor abandonasse a ideia de saltos temporais e continuasse explorando a vida dos protagonistas, Matteo e Giuliana, sem concluir a história original. Curiosamente, o último capítulo exibido não trouxe o tradicional “fim”, mas a frase: “essa história não termina aqui”. Benedito chegou a planejar uma sequência com os descendentes do casal, mas optou por criar Esperança, novela independente, que posteriormente foi vendida para a Itália como Terra Nostra 2, apesar de apresentar enredos distintos.

Entre as curiosidades da produção, Nilson Xavier, especialista em teledramaturgia, relembra que Cláudia Raia foi convidada para interpretar Hortência, personagem originalmente planejada como submissa e vítima de violência doméstica. A atriz aceitou o desafio, considerando relevante abordar o tema na televisão.

Entretanto, após meses de preparação, Raia teve a participação interrompida, e relatou no livro Sempre Raia Um Novo Dia: “Deu tudo errado! Minha personagem ficou seis meses grávida na novela (…) sobrevivi a Terra Nostra com minha personagem que não aconteceu (…) Ficou a lição: quando um autor não quer, não adianta insistir.”

A novela foi reprisada em 2004, mas teve baixa audiência no Vale a Pena Ver de Novo. Desde então, recebeu novas exibições em 2019, no antigo Viva (atual Globoplay Novelas), e em 2025, como edição especial, provando que, mesmo com contratempos, Terra Nostra continua sendo uma obra lembrada e comentada pelo público.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Matteo e Giuliana ficam juntos em 'Terra Nostra'? Veja fim do triângulo amoroso cheio de tragédias

Globo toma atitude drástica sobre ator de ‘Terra Nostra’ acusado de pedofilia

Ator de Terra Nostra morreu tragicamente após cair em escada rolante

Globo corta 95% das cenas de ator preso por abuso sexual infantil em reprise de 'Terra Nostra'

Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

