RELEMBRE

'Terra Nostra': atriz se arrepende de papel em novela sem final da Globo; entenda

Exibida há 26 anos, a trama de Benedito Ruy Barbosa teve altos e baixos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 08:00

Terra Nostra Crédito: Reprodução

Há 26 anos, Terra Nostra estreava na Globo, conquistando o público com uma história de imigrantes italianos marcada por dramas familiares e amores intensos. A novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa, obteve índices impressionantes de audiência em seu início, alcançando 58 pontos no Ibope da Grande São Paulo.

No entanto, com o passar dos meses, a trama entrou na famosa “fase de barriga”, momentos em que a narrativa se estende sem acontecimentos relevantes, e a média final caiu para 44 pontos.

O sucesso dos personagens fez com que o autor abandonasse a ideia de saltos temporais e continuasse explorando a vida dos protagonistas, Matteo e Giuliana, sem concluir a história original. Curiosamente, o último capítulo exibido não trouxe o tradicional “fim”, mas a frase: “essa história não termina aqui”. Benedito chegou a planejar uma sequência com os descendentes do casal, mas optou por criar Esperança, novela independente, que posteriormente foi vendida para a Itália como Terra Nostra 2, apesar de apresentar enredos distintos.

Entre as curiosidades da produção, Nilson Xavier, especialista em teledramaturgia, relembra que Cláudia Raia foi convidada para interpretar Hortência, personagem originalmente planejada como submissa e vítima de violência doméstica. A atriz aceitou o desafio, considerando relevante abordar o tema na televisão.

Entretanto, após meses de preparação, Raia teve a participação interrompida, e relatou no livro Sempre Raia Um Novo Dia: “Deu tudo errado! Minha personagem ficou seis meses grávida na novela (…) sobrevivi a Terra Nostra com minha personagem que não aconteceu (…) Ficou a lição: quando um autor não quer, não adianta insistir.”