Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas

Veja como preparar receitas de bebidas deliciosas que combinam ingredientes nutritivos

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:12

Vitamina de espinafre com chia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Vitamina de espinafre com chia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

As vitaminas enriquecidas com sementes são uma ótima maneira de unir praticidade, sabor e nutrição em um só preparo. Ao serem combinadas com frutas, elas fornecem fibras que auxiliam na digestão e proteínas que contribuem para a manutenção da energia e da saciedade. Além disso, esse tipo de bebida é uma fonte natural de gorduras boas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma opção equilibrada e funcional para incluir na rotina.

A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas!

Vitamina de espinafre com chia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1 banana congelada
  • 200 ml de leite de soja
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com linhaça (Imagem: Kaplygula | Shutterstock)
Vitamina de banana com linhaça Crédito: Imagem: Kaplygula | Shutterstock

Vitamina de banana com linhaça

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite de aveia
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de chá de mel
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto a linhaça e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida com as folhas de hortelã e a linhaça.

Vitamina de mamão com sementes de abóbora

Ingredientes

  • 200 g de mamão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de sementes de abóbora sem casca
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice

Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice
Imagem - Veja 7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera

Veja 7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera
Imagem - Documentário conta tudo sobre o universo da cerveja

Documentário conta tudo sobre o universo da cerveja

MAIS LIDAS

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
01

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
03

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo