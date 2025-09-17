Aprenda a fazer 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:12
As vitaminas enriquecidas com sementes são uma ótima maneira de unir praticidade, sabor e nutrição em um só preparo. Ao serem combinadas com frutas, elas fornecem fibras que auxiliam na digestão e proteínas que contribuem para a manutenção da energia e da saciedade. Além disso, esse tipo de bebida é uma fonte natural de gorduras boas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma opção equilibrada e funcional para incluir na rotina.
A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas!
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto a linhaça e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida com as folhas de hortelã e a linhaça.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.