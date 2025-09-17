ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Aprenda a fazer 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas

Veja como preparar receitas de bebidas deliciosas que combinam ingredientes nutritivos

Publicado em 17 de setembro de 2025

Vitamina de espinafre com chia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

As vitaminas enriquecidas com sementes são uma ótima maneira de unir praticidade, sabor e nutrição em um só preparo. Ao serem combinadas com frutas, elas fornecem fibras que auxiliam na digestão e proteínas que contribuem para a manutenção da energia e da saciedade. Além disso, esse tipo de bebida é uma fonte natural de gorduras boas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma opção equilibrada e funcional para incluir na rotina.

A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas!

Vitamina de espinafre com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

1 banana congelada

200 ml de leite de soja

1 colher de sopa de sementes de chia

1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com linhaça Crédito: Imagem: Kaplygula | Shutterstock

Vitamina de banana com linhaça

Ingredientes

1 banana madura

200 ml de leite de aveia

1 colher de sopa de sementes de linhaça

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de mel

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto a linhaça e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida com as folhas de hortelã e a linhaça.

Vitamina de mamão com sementes de abóbora

Ingredientes

200 g de mamão picado

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de sopa de sementes de abóbora sem casca

1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha

Modo de preparo