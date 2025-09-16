Ator de ‘Terra Nostra’ cresceu e virou galã de novela fora da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:47
Ele foi um dos atores mirins que deram show de fofura em ‘Terra Nostra’ (1999), novela exibida no “Edição Especial”, nas tardes da TV Globo, virou galã e continuou brilhando através da atuação.
Novela 'Terra Nostra'
O ator André Luiz Miranda ficou famoso ao interpretar Tiziu na trama, aos 12 anos. O garoto carismático que morava na fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes) conquistou o público.
Após a trama, conquistou outros papéis na emissora, como nas minisséries “Aquarela do Brasil” (2000), “A Casa das Sete Mulheres” (2003). Além das produções infantis “Sítio do Picapau Amarelo" (2004) e “Bambuluá” (2001). Na Globo, ainda fez parte do elenco de “Avenida Brasil” (2012).
O ator ainda passou por outras emissoras como a Band, onde fez parte de Floribella (2005). Na Record, esteve em “Pecado Mortal” (2013).
Hoje com 37 anos, ator continua trilhando carreira na teledramaturgia brasileira. Até semana passada, ele estava no ar em “Paulo, o Apóstolo”, mais uma produção bíblica da TV Record.
O artista ainda aparecerá no próximo ano como um galã de uma novela, “ Dona Beja”, uma releitura do clássico da extinta Rede Manchete. O ator faz par romântico com Grazi Massafera.
O ator ainda chegou a traçar outros caminhos profissionais e abriu um restaurante na zona norte do Rio de Janeiro, para complementar a renda entre 2013 e 2017, quando ficou sem oportunidades na TV.
Em 2017, retornou aos estúdios da TV, com Ebede-Meleque em “O Rico e Lázaro” (2017), na Record. Nos últimos anos, atuou ainda em “Gênesis” (2021) e na série “Arcanjo Renegado” (2024), do Globoplay.