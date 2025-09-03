Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna

Artista gravou sucesso que marca ‘Terra Nostra’ ao lado de Agnaldo Rayol

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:00

Cantora brilhou na música erudita
Cantora brilhou na música erudita Crédito: Reprodução | TV Globo

Ela marcou a abertura de um dos clássicos da TV brasileira, mas o vício e outros problemas fizeram a dona da voz da abertura de ‘Terra Nostra’, atual reprise do Edição Especial nas tardes da Globo, estragar a carreira e perder uma fortuna.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
1 de 10
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

Leia mais

Imagem - Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

Imagem - Reconhece? Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra hoje é um dos principais galãs da Globo

Reconhece? Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra hoje é um dos principais galãs da Globo

Imagem - ‘Terra Nostra’: veja atores que já morreram e deixaram saudades

‘Terra Nostra’: veja atores que já morreram e deixaram saudades

Charlotte Church interpretou a música de abertura da novela ao lado de um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor Agnaldo Rayol. Após o estrelato, a atriz sofreu altos e baixos.

Aos 11 anos, a artista interpretou “Tormento d’Amore” ao lado do cantor Agnaldo, que faleceu em 2024 em decorrência de um acidente doméstico quando caiu e bateu a cabeça em casa.

Fenômeno na infância, Charlotte se viu na adolescência em uma crise do que queria realmente fazer da vida e se continuaria a investir na música. Através de sua voz, ela conquistou fãs ao redor do mundo com sua voz.

Charlotte chegou a cantar para a Rainha Elizabeth II e o Papa João Paulo II, e ganhou muito dinheiro. Segundo a imprensa internacional, o patrimônio da artista chegou a ser estimado em R$ 160 milhões.

Aos 14 anos, a artista sentiu que não queria mais a fama como forma de vida, e fez uma transição de carreira tornando-se atriz. Inclusive chegou a ganhar um programa na TV, chamado The Charlotte Church Show, no Reino Unido.

No mesmo período, deixou a música erudita e investiu no pop. Contudo, não fez o mesmo sucesso. Nesse momento, a vida pessoal virou manchete em jornais e veio a público seus romances e também chegou a ter problemas com álcool.

Em entrevista à Closer Magazine em 2024, Charlotte disse que o período foi “um conto de fadas que se tornou um pesadelo sombrio”. Em 2024 chegou a vender sua mansão de US$ 2,9 milhões e declarou: “não sou mais milionária”.

Hoje com 39 anos, Charlotte abriu um retiro de bem-estar no País de Gales, onde nasceu. O local fica numa mansão de US$ 1,9 milhão, além de ter criado o programa Charlotte Church’s Dream Build, no qual reforma casas.

Ela ainda tem um podcast, o Kicking Back With the Cardiffians, na BBC. No entanto, não abandonou a música. Ela tem a banda Pop Dungeon de Charlotte Church, que faz shows ao vivo e músicas populares.

Ela teve três filhos: Ruby, Dexter e Frida. Ruby e Dexter são frutos do relacionamento com o ex-jogador profissional da união de rugby galês, Gavin Henson. Já Frida, é filha da artista com o músico e produtor musical Jonathan Powell.

‘Terra Nostra’ é exibida às 14h45 na TV Globo.

Leia mais

Imagem - Veja 5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro

Veja 5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro

Imagem - Queridinho de quem treina: confira 6 mitos e verdades sobre o ovo

Queridinho de quem treina: confira 6 mitos e verdades sobre o ovo

Imagem - Conheça 4 características do cachorro da raça terrier tibetano

Conheça 4 características do cachorro da raça terrier tibetano

Mais recentes

Imagem - The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira

The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira
Imagem - Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter
Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua