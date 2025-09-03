SAIBA POR ONDE ANDA

Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna

Artista gravou sucesso que marca ‘Terra Nostra’ ao lado de Agnaldo Rayol

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:00

Cantora brilhou na música erudita Crédito: Reprodução | TV Globo

Ela marcou a abertura de um dos clássicos da TV brasileira, mas o vício e outros problemas fizeram a dona da voz da abertura de ‘Terra Nostra’, atual reprise do Edição Especial nas tardes da Globo, estragar a carreira e perder uma fortuna.

Charlotte Church interpretou a música de abertura da novela ao lado de um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor Agnaldo Rayol. Após o estrelato, a atriz sofreu altos e baixos.

Aos 11 anos, a artista interpretou “Tormento d’Amore” ao lado do cantor Agnaldo, que faleceu em 2024 em decorrência de um acidente doméstico quando caiu e bateu a cabeça em casa.

Fenômeno na infância, Charlotte se viu na adolescência em uma crise do que queria realmente fazer da vida e se continuaria a investir na música. Através de sua voz, ela conquistou fãs ao redor do mundo com sua voz.

Charlotte chegou a cantar para a Rainha Elizabeth II e o Papa João Paulo II, e ganhou muito dinheiro. Segundo a imprensa internacional, o patrimônio da artista chegou a ser estimado em R$ 160 milhões.

Aos 14 anos, a artista sentiu que não queria mais a fama como forma de vida, e fez uma transição de carreira tornando-se atriz. Inclusive chegou a ganhar um programa na TV, chamado The Charlotte Church Show, no Reino Unido.

No mesmo período, deixou a música erudita e investiu no pop. Contudo, não fez o mesmo sucesso. Nesse momento, a vida pessoal virou manchete em jornais e veio a público seus romances e também chegou a ter problemas com álcool.

Em entrevista à Closer Magazine em 2024, Charlotte disse que o período foi “um conto de fadas que se tornou um pesadelo sombrio”. Em 2024 chegou a vender sua mansão de US$ 2,9 milhões e declarou: “não sou mais milionária”.

Hoje com 39 anos, Charlotte abriu um retiro de bem-estar no País de Gales, onde nasceu. O local fica numa mansão de US$ 1,9 milhão, além de ter criado o programa Charlotte Church’s Dream Build, no qual reforma casas.

Ela ainda tem um podcast, o Kicking Back With the Cardiffians, na BBC. No entanto, não abandonou a música. Ela tem a banda Pop Dungeon de Charlotte Church, que faz shows ao vivo e músicas populares.

Ela teve três filhos: Ruby, Dexter e Frida. Ruby e Dexter são frutos do relacionamento com o ex-jogador profissional da união de rugby galês, Gavin Henson. Já Frida, é filha da artista com o músico e produtor musical Jonathan Powell.