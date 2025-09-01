Acesse sua conta
‘Terra Nostra’: veja atores que já morreram e deixaram saudades

Novela das 9 está de volta na Globo e tem vários atores falecidos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:39

Novela retorna nesta segunda-feira (01)
Novela retornou nesta segunda-feira (01) Crédito: Reprodução | Globo

“Terra Nostra” volta às tardes da Globo no Edição Especial, quadro de reprises de tramas que traziam enredos das 6, mas que pela primeira vez exibe um folhetim das 9. O drama que traz a saga de imigrantes italianos para o Brasil, tem grandes nomes da teledramaturgia, inclusive muitos deles morreram, deixando saudades no público, que terá a oportunidade de relembrar momentos marcantes na TV.

Um dos atores mais memoráveis da trama é Raul Cortez, que deixou os estúdios após sua morte em 2006. O ator, que já havia feito “O Rei do Gado”, grande sucesso de Benedito Ruy Barbosa, em que interpretou Jeremias Berdinazzi, voltou na novela do autor em 1999.

Confira atores de “Terra Nostra” que deixaram saudades:

Atores falecidos de "Terra Nostra"

Raul Cortez que viveu o poderoso italiano Francesco morreu em 2006, em decorrência de um câncer de pâncreas. por Reprodução | Globo
Elias Gleizer que interpretou o Padre Olavo e também conhecido em sucessos como “Era Uma Vez” morreu em 2016, por falência circulatória por Reprodução | Globo
Lolita Rodrigues, que viveu a espanhola Dolores, dona de uma pensão na trama, morreu em 2023 por causa de complicações da pneumonia. por Reprodução | Globo
Intérprete de Anacleto, pai de Paola (Maria Fernanda Cândido), Mário César morreu em 2022 de mal súbito. por Reprodução | Globo
Ilva Niño que interpretou a Irmã Teresa, uma freira, morreu aos 90 anos, em 2024, por falência múltipla dos órgãos por Reprodução | Globo
Dona Aura em "Terra Nostra", a atriz Mara Manzan nos deixou em 2009, em decorrência de um câncer de pulmão por Reprodução | Globo
Damião em “Terra Nostra”, Gésio Amadeu morreu em 2020 por falência múltipla dos órgãos. por Reprodução | Globo
1 de 7
Raul Cortez que viveu o poderoso italiano Francesco morreu em 2006, em decorrência de um câncer de pâncreas. por Reprodução | Globo

