COMEÇOU HOJE!

‘Terra Nostra’: veja atores que já morreram e deixaram saudades

Novela das 9 está de volta na Globo e tem vários atores falecidos

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:39

Novela retornou nesta segunda-feira (01) Crédito: Reprodução | Globo

“Terra Nostra” volta às tardes da Globo no Edição Especial, quadro de reprises de tramas que traziam enredos das 6, mas que pela primeira vez exibe um folhetim das 9. O drama que traz a saga de imigrantes italianos para o Brasil, tem grandes nomes da teledramaturgia, inclusive muitos deles morreram, deixando saudades no público, que terá a oportunidade de relembrar momentos marcantes na TV.

Um dos atores mais memoráveis da trama é Raul Cortez, que deixou os estúdios após sua morte em 2006. O ator, que já havia feito “O Rei do Gado”, grande sucesso de Benedito Ruy Barbosa, em que interpretou Jeremias Berdinazzi, voltou na novela do autor em 1999.

Confira atores de “Terra Nostra” que deixaram saudades: