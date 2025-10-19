Entregador encontra bolsa cheia de dinheiro e mobiliza moradores para devolver a vendedor de frutas: 'Me coloquei no lugar dele'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:01
Uma cena de honestidade marcou o bairro de Campo Grande, no Recife. O entregador Higor Victor achou uma bolsa com quase R$ 1 mil e decidiu encontrar o dono para devolver a quantia.
De acordo com o G1, ele revisou imagens de câmeras de segurança da vizinhança e compartilhou vídeos nas redes sociais até identificar o vendedor de frutas que havia perdido o dinheiro.
Honestidade - Entregador encontra carteira cheia de dinheiro e mobiliza moradores para devolver ao dono
A devolução emocionou a comunidade e reforçou como atitudes simples podem se tornar grandes exemplos de solidariedade.
No início de abril, Higor saía de casa quando avistou uma pequena bolsa rosa caída no chão. Por instantes, pensou que fosse lixo descartado pelo caminhão de coleta que passara minutos antes.
O som de moedas o fez abrir o objeto e perceber que havia notas dentro. Logo lembrou do vendedor de frutas que vira atravessando a rua momentos antes com sua carrocinha.
As câmeras instaladas pelos vizinhos confirmaram sua suspeita: a bolsa havia caído do comerciante enquanto ele seguia seu percurso de trabalho.
Determinados a localizar o dono, Higor e a esposa gravaram um vídeo explicando que tinham encontrado o dinheiro. Sem revelar o valor, divulgaram a mensagem em grupos locais e no Instagram.
O conteúdo se espalhou rapidamente e chegou a amigos do comerciante em poucas horas. Um deles conseguiu colocar os dois em contato ainda naquela tarde.
Menos de duas horas após achar a bolsa, o entregador já tinha completado sua missão e devolvido o valor ao trabalhador.
O vendedor recebeu a quantia de volta com os olhos marejados. Para Higor, essa foi a verdadeira recompensa: “Só de ver ele com lágrimas nos olhos, já ganhei a semana”, contou ao G1.
O entregador disse que apenas se colocou no lugar do outro. “Podia ser dinheiro de aluguel ou das frutas. Eu não quero nada dos outros, só faço minha correria.”
Poucos dias antes, ele já havia devolvido um celular achado na Zona Oeste do Recife, mostrando que sua honestidade é uma prática constante.