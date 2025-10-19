Hora de silenciar e ficar recluso: veja como os signos serão impactados neste domingo (19 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 10:00
O domingo pede calma, introspecção e cuidado consigo mesmo. É hora de recarregar as energias, organizar pensamentos e cuidar das emoções para iniciar a semana com equilíbrio.
Áries: Recolha-se e cuide da mente. Um bom descanso será revigorante.
Touro: Ambiente familiar traz paz interior. Evite discussões e valorize momentos de aconchego.
Gêmeos: Prefira momentos tranquilos para organizar ideias e pensamentos.
Câncer: Dedique-se à família e ao seu bem-estar emocional. Conexão afetiva fortalece sua energia.
Leão: O recolhimento vai ajudar a equilibrar corpo e mente. Reserve tempo para si mesmo.
Virgem: Autocuidado é prioridade. Evite se sobrecarregar com preocupações.
Libra: Reflexões sobre equilíbrio emocional ajudam a preparar a semana de forma mais harmoniosa.
Escorpião: Silêncio e tranquilidade trazem clareza e paz interior.
Sagitário: Planeje futuros projetos e reorganize prioridades com foco e serenidade.
Capricórnio: Descanse sem culpa. Um tempo longe das responsabilidades é essencial.
Aquário: Conversas profundas fortalecem relações importantes.
Peixes: Busque serenidade e silêncio para equilibrar a energia emocional.
Dica dos Astros: Use o domingo para introspecção e autocuidado. Organize pensamentos, recarregue as energias e prepare-se para enfrentar a semana com mais clareza e equilíbrio.