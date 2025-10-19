Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de silenciar e ficar recluso: veja como os signos serão impactados neste domingo (19 de outubro)

Descubra como cada signo pode aproveitar o domingo para relaxar, refletir e organizar a mente e o coração

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O domingo pede calma, introspecção e cuidado consigo mesmo. É hora de recarregar as energias, organizar pensamentos e cuidar das emoções para iniciar a semana com equilíbrio.

Áries: Recolha-se e cuide da mente. Um bom descanso será revigorante.

Touro: Ambiente familiar traz paz interior. Evite discussões e valorize momentos de aconchego.

Gêmeos: Prefira momentos tranquilos para organizar ideias e pensamentos.

Câncer: Dedique-se à família e ao seu bem-estar emocional. Conexão afetiva fortalece sua energia.

Leia mais

Imagem - Aos 61 anos, ator de 'Vale Tudo' curte férias em praia de Salvador e exibe tatuagens

Aos 61 anos, ator de 'Vale Tudo' curte férias em praia de Salvador e exibe tatuagens

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Imagem - Band responde William Bonner após comentário irônico: 'O público já respondeu por nós'

Band responde William Bonner após comentário irônico: 'O público já respondeu por nós'

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
1 de 4
Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Leão: O recolhimento vai ajudar a equilibrar corpo e mente. Reserve tempo para si mesmo.

Virgem: Autocuidado é prioridade. Evite se sobrecarregar com preocupações.

Libra: Reflexões sobre equilíbrio emocional ajudam a preparar a semana de forma mais harmoniosa.

Escorpião: Silêncio e tranquilidade trazem clareza e paz interior.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Sagitário: Planeje futuros projetos e reorganize prioridades com foco e serenidade.

Capricórnio: Descanse sem culpa. Um tempo longe das responsabilidades é essencial.

Aquário: Conversas profundas fortalecem relações importantes.

Peixes: Busque serenidade e silêncio para equilibrar a energia emocional.

Dica dos Astros: Use o domingo para introspecção e autocuidado. Organize pensamentos, recarregue as energias e prepare-se para enfrentar a semana com mais clareza e equilíbrio.

Leia mais

Imagem - 6 hábitos para evitar ao cozinhar e se proteger de intoxicação alimentar

6 hábitos para evitar ao cozinhar e se proteger de intoxicação alimentar

Imagem - Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Imagem - Entenda como a predisposição genética aumenta o risco de trombose

Entenda como a predisposição genética aumenta o risco de trombose

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Momento certo: três signos vão começar um namoro nas próximas duas semanas

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Divisor de águas: 2 signos serão forçados a se posicionar e escolher um lado, não dá mais para adiar

Paixão avassaladora: 2 signos vão viver momentos intensos de amor nos próximos dias

Maré de sorte: Áries, Câncer e mais 2 signos vão viver reviravolta poderosa nos próximos dias

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Baralho Cigano de hoje (19 de outubro): carta A Montanha alerta que os desafios não são castigos, e sim degraus

Baralho Cigano de hoje (19 de outubro): carta A Montanha alerta que os desafios não são castigos, e sim degraus
Imagem - Cientistas descobrem planeta fora do Sistema Solar que pode abrigar vida humana

Cientistas descobrem planeta fora do Sistema Solar que pode abrigar vida humana
Imagem - Previne até pedra no rim: novos benefícios da banana são descobertos e surpreendem

Previne até pedra no rim: novos benefícios da banana são descobertos e surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - Brinquedos antigos ganham nova vida  e aquecem o mercado. Saiba onde conseguir aquele Ferrorama antigo
01

Brinquedos antigos ganham nova vida  e aquecem o mercado. Saiba onde conseguir aquele Ferrorama antigo

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”
03

Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil