Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Band responde William Bonner após comentário irônico: 'O público já respondeu por nós'

Apresentador do Jornal Nacional fez um comentário durante o evento do Upfront Globo 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:27

William Bonner no Upfront 2026, da Globo
William Bonner no Upfront 2026, da Globo Crédito: Renato Pizzutto/Globo

O retorno da Fórmula 1 à TV Globo em 2026 gerou uma reação inesperada entre concorrentes. Durante o evento Upfront Globo 2026, nesta segunda-feira (13), William Bonner, âncora do Jornal Nacional, fez uma brincadeira ao comentar a volta do campeonato à emissora:

"No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês ainda sabem o que é Fórmula 1, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante."

Leia mais

Imagem - Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Imagem - 'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

Imagem - Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A emissora paulista reagiu com ironia e bom humor. Em seu perfil oficial no Instagram, a Band respondeu: "Valeu pela lembrança, Glo… o público já respondeu por nós."

O narrador da Fórmula 1 na Band, Téo José, também usou as redes para rebater Bonner de forma direta: "Esta emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Fim triste."

O apresentador Neto, em Os Donos da Bola, criticou duramente Bonner e defendeu a Band: "Eu amo tanto a Band. Aqui nem tudo são flores. Não temos o mesmo dinheiro do governo igual vocês da Globo. Aqui fazemos esporte no suor. Você é tão babaca, tão idiota. Até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, lendo teleprompter. Eu não leio teleprompter, e sou analfabeto."

William Bonner e Natasha Dantas

William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
Natasha Dantas faz post comentando saída de William Bonner do Jornal Nacional por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner compartilha foto com os filhos quando ainda eram crianças por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner com os filhos, Vinícius, Laura e Beatriz, e sua atual esposa, Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
William Bonner e Natasha Dantas por Reprodução/Redes Sociais

Neto ainda aproveitou para alfinetar o ex-jogador Denílson, atualmente ligado à Globo: "E vocês aí da Rede Globo dão risada. Denílson dá risada. Eu nunca paguei pau, nunca quis ser amigo dele e não vou ser nem depois que eu morrer."

A polêmica entre Globo e Band repercutiu nas redes sociais e reacendeu debates sobre rivalidade entre emissoras.

Leia mais

Imagem - 7 caminhos para quem deseja construir carreira como maquiador

7 caminhos para quem deseja construir carreira como maquiador

Imagem - 4 lançamentos da Netflix para a semana de 13 a 19 de outubro

4 lançamentos da Netflix para a semana de 13 a 19 de outubro

Imagem - Veja formas de tratamento e prevenção da obesidade

Veja formas de tratamento e prevenção da obesidade

Tags:

Band William Bonner

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa