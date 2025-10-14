Band responde William Bonner após comentário irônico: 'O público já respondeu por nós'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:27
O retorno da Fórmula 1 à TV Globo em 2026 gerou uma reação inesperada entre concorrentes. Durante o evento Upfront Globo 2026, nesta segunda-feira (13), William Bonner, âncora do Jornal Nacional, fez uma brincadeira ao comentar a volta do campeonato à emissora:
"No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês ainda sabem o que é Fórmula 1, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante."
A emissora paulista reagiu com ironia e bom humor. Em seu perfil oficial no Instagram, a Band respondeu: "Valeu pela lembrança, Glo… o público já respondeu por nós."
O narrador da Fórmula 1 na Band, Téo José, também usou as redes para rebater Bonner de forma direta: "Esta emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Fim triste."
O apresentador Neto, em Os Donos da Bola, criticou duramente Bonner e defendeu a Band: "Eu amo tanto a Band. Aqui nem tudo são flores. Não temos o mesmo dinheiro do governo igual vocês da Globo. Aqui fazemos esporte no suor. Você é tão babaca, tão idiota. Até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, lendo teleprompter. Eu não leio teleprompter, e sou analfabeto."
William Bonner e Natasha Dantas
Neto ainda aproveitou para alfinetar o ex-jogador Denílson, atualmente ligado à Globo: "E vocês aí da Rede Globo dão risada. Denílson dá risada. Eu nunca paguei pau, nunca quis ser amigo dele e não vou ser nem depois que eu morrer."
A polêmica entre Globo e Band repercutiu nas redes sociais e reacendeu debates sobre rivalidade entre emissoras.