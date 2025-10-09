Acesse sua conta
Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Personagem de Pedro Waddington sumiu por vários capítulos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:53

'Vale Tudo': Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman
'Vale Tudo': Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

Depois de um desaparecimento que virou piada nas redes sociais, Tiago (Pedro Waddington) finalmente reapareceu em Vale Tudo. O personagem, filho de Heleninha (Paolla Oliveira), ressurgiu nesta quarta-feira (08) para participar do velório de Odete Roitman (Debora Bloch), que teve direito a caixão fechado e mobilizou praticamente todo o elenco da novela das nove.

A ausência do garoto havia intrigado o público, que notou seu sumiço repentino nos capítulos anteriores. Tiago surgiu ao lado da namorada, Fernanda (Ramille), durante a despedida da avó. A jovem, inclusive, teve uma missão importante na cena: relatar ao investigador Bartolomeu (Luis Mello) tudo o que testemunhou no cemitério, já que ele continua tentando desvendar o mistério em torno da morte de Odete.

O retorno do personagem rapidamente virou assunto nas redes sociais. “Primeira vez em três dias que lembram que o Tiago é neto da Odete, e ele aparece em cena. Esqueceram dele em Vale Tudo”, ironizou uma internauta. Outro telespectador brincou: “O maior mistério da novela não é quem matou Odete, é o paradeiro de Tiago!”.

Com a cena do enterro e o reaparecimento inesperado, Vale Tudo segue movimentando os fãs e mantendo o suspense sobre o desfecho da trama escrita por Manuela Dias, exibida diariamente na TV Globo.

Vale Tudo

