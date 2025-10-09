TRADIÇÃO

Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador

Associação responsável pelo tradicional imóvel tenta manter estabilidade financeira

Maysa Polcri

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:21

Casa D'Itália está avaliada em R$ 23 milhões Crédito: Divulgação

A imponente Casa D'Itália, localizada na avenida Sete de Setembro, em Salvador, está à venda por R$ 23 milhões. A decisão veio após a associação cultural responsável pelo imóvel contratar uma auditoria externa internacional para avaliar a crise financeira enfrentada pela entidade fundada em 1863.

A atual gestão da Associação Cultural Casa D’Itália, que assumiu em agosto de 2024, relata ter encontrado a instituição em crise financeira, herdada de gestões anteriores. O imóvel acumulava dívidas e execuções fiscais, estava sem alvará de funcionamento e sem matrícula regular do imóvel, além de apresentar riscos estruturais de desabamento. "Nas últimas décadas não foi realizado nenhum tipo de manutenção, sequer ordinária", diz a associação, em nota enviada ao CORREIO.

A diretoria afirma ainda que, em 180 dias de gestão, negociou dívidas com credores, obteve regularização fundiária e alvará de funcionamento. Ao longo das últimas décadas, o imóvel, que foi referência cultural na Bahia, amargou os desgastes do tempo e do abandono. Os incentivos dos últimos meses não foram suficientes para tornar o equipamento rentável.

Uma empresa de engenharia apontou que seriam necessários mais de R$ 4,5 milhões apenas para restaurar e manter as condições mínimas de segurança do prédio. "Recursos este que, atualmente, com as receitas provenientes das atividades existentes, taxas associativas e limitação para obtenção de crédito, será inviável realizar", completa a direção.

Com a venda do imóvel, a associação pretende restabelecer o equilíbrio financeiro. Os planos da direção incluem uma nova sede pra a a entidade. "A possível venda do imóvel possibilitará um espaço físico moderno e funcional para a comunidade italiana, como sede da Associação Casa D’Itália", diz.

O terreno, com mais de 3 mil m² e cerca de 900 m² de área construída, está avaliado em aproximadamente R$ 23,2 milhões. Segundo o edital, o preço foi determinado com base em pesquisa de mercado e critérios de homogeneização aprovados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), levando em conta área e localização. O imóvel está livre de dívidas e pode ser visitado mediante agendamento.

O edital permite a participação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, desde que apresentem documentação que comprove regularidade fiscal, capacidade financeira e técnica. Interessados devem agendar visitas por meio da secretaria da associação, enviando mensagem via WhatsApp para (71) 99199-1001 ou e-mail para casadaitalia@gmail.com, até o dia 27 de outubro.