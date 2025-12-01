Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prazo para vistoria anual dos táxis de Salvador chega na reta final

Valores são R$ 117,79 para vistorias dentro do prazo e R$ 176,68 para procedimentos em atraso

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:48

Táxis
Táxis Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os taxistas de Salvador têm até o dia 10 de dezembro para realizar a vistoria anual obrigatória dos táxis. As inspeções estão abertas desde 25 de agosto, período em que os permissionários já puderam iniciar o procedimento junto às Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs). Os valores são R$ 117,79 para vistorias dentro do prazo e R$ 176,68 para procedimentos em atraso.

As vistorias  da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) acontecem, pela primeira nas cinco ITLs credenciadas pela pasta, distribuídas em pontos estratégicos da cidade. A medida foi pensada para facilitar o acesso dos trabalhadores e agilizar o processo.

Taxistas precisam regularizar veículos

Taxistas de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Otávio Santos/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
A Semob divulgou as novas regras para o curso para taxista em Feira de Santana por Izinaldo Barreto/Pref. Feira de Santana
Nova lei do táxi em Feira de Santana exige recadastro e veda aluguel por Divulgação/Ascom Pref. Feira de Santana
Taxistas de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Taxistas por Bruno Concha/Secom PMS
Atendimento da Semob para táxi e transporte escolar por Bruno Concha/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Otávio Santos/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Táxi em Salvador por Lucas Moura/Secom PMS
Táxi por Lucas Moura/Secom PMS
Taxistas de Feira têm até sexta (20) para entregar documentação por divulgação
Taxistas precisam regularizar situação por Izinaldo Barreto/Divulgação Prefeitura FSA
1 de 20
Taxistas de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS

Para solicitar a vistoria, o autorizatário deve realizar a liberação no portal Salvador Digital e anexar os documentos exigidos: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV (quando aplicável) e licenciamento do veículo em dia.

Com a liberação concedida, o permissionário deve se direcionar à ITL escolhida para a inspeção. O agendamento é de responsabilidade do autorizatário, mas o veículo pode ser apresentado para a inspeção por um procurador. Um dos itens avaliados é a idade máxima do veículo, que deve ter até dez anos de fabricação para o próximo ciclo anual. Ou seja, caso haja necessidade de substituição do veículo para o ato da vistoria, o taxista poderá substituir o veículo que já tenha dez anos por outro com ao menos um ano mais novo dentro da legislação vigente.

A ITL encaminhará o laudo técnico em formato digital diretamente à Cotae e, em caso de reprovação, o veículo terá até 30 dias para regularização.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data
Imagem - Último Feirão da Casa Própria do ano reúne 3 mil imóveis a partir de R$ 199 mil; veja oportunidades

Último Feirão da Casa Própria do ano reúne 3 mil imóveis a partir de R$ 199 mil; veja oportunidades
Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz
01

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
02

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)
03

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona