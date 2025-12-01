MOBILIDADE

Prazo para vistoria anual dos táxis de Salvador chega na reta final

Valores são R$ 117,79 para vistorias dentro do prazo e R$ 176,68 para procedimentos em atraso

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:48

Táxis Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os taxistas de Salvador têm até o dia 10 de dezembro para realizar a vistoria anual obrigatória dos táxis. As inspeções estão abertas desde 25 de agosto, período em que os permissionários já puderam iniciar o procedimento junto às Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs). Os valores são R$ 117,79 para vistorias dentro do prazo e R$ 176,68 para procedimentos em atraso.

As vistorias da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) acontecem, pela primeira nas cinco ITLs credenciadas pela pasta, distribuídas em pontos estratégicos da cidade. A medida foi pensada para facilitar o acesso dos trabalhadores e agilizar o processo.

Para solicitar a vistoria, o autorizatário deve realizar a liberação no portal Salvador Digital e anexar os documentos exigidos: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV (quando aplicável) e licenciamento do veículo em dia.

Com a liberação concedida, o permissionário deve se direcionar à ITL escolhida para a inspeção. O agendamento é de responsabilidade do autorizatário, mas o veículo pode ser apresentado para a inspeção por um procurador. Um dos itens avaliados é a idade máxima do veículo, que deve ter até dez anos de fabricação para o próximo ciclo anual. Ou seja, caso haja necessidade de substituição do veículo para o ato da vistoria, o taxista poderá substituir o veículo que já tenha dez anos por outro com ao menos um ano mais novo dentro da legislação vigente.