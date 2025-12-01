SALVADOR E RMS

Último Feirão da Casa Própria do ano reúne 3 mil imóveis a partir de R$ 199 mil; veja oportunidades

Evento acontece entre quarta-feira (3) e domingo (7)

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:20

Imóveis do Feirão IMOB da Casa Própria Crédito: Divulgação

A última edição do Feirão IMOB da Casa Própria do ano, que acontece de quarta-feira (3) a domingo (7) na sede da IMOB, na Avenida Paralela, vai reunir cerca de 3 mil unidades residenciais com preços a partir de R$ 199 mil. O projeto vai contar com empreendimentos recém-lançados, pré-lançamento, na planta ou prontos para morar.

Serão 16 construtoras com propostas que contemplam descontos exclusivos, facilidade na entrada e isenção de taxas cartoriais. Uma equipe de crédito da Caixa também estará presente diariamente no evento. São elas: 3i, Amil, Concreta, Direcional, Gráfico, Kubo, Moura Dubeux, MRV, LSN, Pejota, Sertenge, Stanza, Tenda, IMOBEL, Contrix e André Guimarães.

Imóveis do Feirão IMOB da Casa Própria 1 de 21

Os imóveis estão localizados em Salvador e Região Metropolitana, em locais como Alphaville, Armação, Brotas, Caminho das Árvores, Cajazeiras, Imbuí, Cidade Jardim, Costa Azul, Horto Florestal, Itaigara, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Patamares, Pituba, Rio Vermelho, Paralela, Camaçari e Lauro de Freitas.

As tipologias vão de studios e unidades compactas a apartamentos de dois, três e quatro quartos, inclusive opções enquadradas no Minha Casa Minha Vida, além de imóveis de alto padrão.

Segundo Nane Brandão, organizadora do feirão, o público encontrará ofertas nunca antes vistas, fazendo do evento a última grande oportunidade do ano para quem busca comprar ou investir em imóveis na capital e região metropolitana. “Dezembro é o mês mais competitivo do setor imobiliário. As construtoras fecham suas metas anuais e lançam campanhas mais agressivas. Somado ao formato do feirão, que concentra condições especiais apenas durante os dias do evento, o público encontrará um cenário inédito de oportunidades reais de compra e investimento”, afirma.

Dentre os imóveis mais acessíveis do feirão está o Farol da Barra (Tenda), no Complexo Viver Salvador (Areia Branca), que oferece unidades de 2/4 a partir de R$ 199 mil. Em Camaçari, o Solaris, também da Tenda, tem apartamentos de 2/4 a partir de R$ 210 mil. Já o Vale das Tulipas, lançamento na Sussuarana, disponibiliza unidades a partir de R$ 240 mil, com completa infraestrutura de lazer e previsão de entrega para 2028.

Entre os empreendimentos de alto padrão está o Mirat, no Horto Florestal, com unidades de 253m² e quatro suítes a partir de R$ 3,54 milhões e entrega prevista para maio de 2025. Também chamam atenção o Nouvelle Bossa, em Jaguaribe, que tem todas as unidades com vista mar permanente, metragem que chega a 366m² e preços a partir de R$ 3,53 milhões, além do Sublime Horto House, com até cinco suítes, piscina na varanda, cujas unidades partem de R$ 4,57 milhões - o mais caro oferecido no evento.