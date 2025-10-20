Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casa própria: veja como vai funcionar o programa que vai financiar reformas a partir de R$ 5 mil

O prazo de pagamento das parcelas do financiamento será de até  60 meses

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:00

Reformas e demolições: qual melhor escolha?
Veja como vai funcionar o programa que vai financiar reformas a partir de R$ 5 mil Crédito: Reprodução | Freepik

Quem precisar reformar a casa própria, mas tem encontrado dificuldades financeiras para levar o projeto adiante, passará a contar com um incentivo do governo federal. Lançado nesta segunda-feira (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Reforma Casa Brasil vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país. O prazo de pagamento é de até cinco anos (60 meses).

O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação. O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez. Segundo o governo, a política pública habitacional tem parceria com a Caixa. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

Como público-alvo do programa estão, por exemplo, casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação. O programa terá R$ 30 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para quem tem renda superior ao limite. Assim, o total de crédito é de R$ 40 bilhões.

O presidente Lula disse que o Programa Reforma Casa Brasil busca resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro, particularmente para as pessoas em vulnerabilidade, os “invisíveis”. “É importante o Estado olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse. O mercado não gosta de ganhar pouco”, disse Lula no lançamento do programa. Ainda segundo ele, nem todo mundo precisa comprar uma casa nova.

Lula afirmou ainda que o programa pretende fazer com que o financiamento chegue nas mãos de quem mais precisa e que no Brasil ainda tem milhões de casas que não tem sequer banheiro. “Quando a economia do bairro começa a melhorar, todo mundo quer reformar a sua casa. Tem casa com três garagens para quatro carros, para cinco carros, e muitas vezes a maioria dos pobres não tem um quarto”, citou.

Mais recentes

Imagem - Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'

Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'
Imagem - Parque é interditado após mortes por febre maculosa

Parque é interditado após mortes por febre maculosa
Imagem - Instabilidade no Pix: 272 reclamações são registradas por minuto nesta segunda (20)

Instabilidade no Pix: 272 reclamações são registradas por minuto nesta segunda (20)

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro
01

Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Imagem - Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)
02

Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana