QUEM PODE PARTICIPAR?

Casa própria: veja como vai funcionar o programa que vai financiar reformas a partir de R$ 5 mil

O prazo de pagamento das parcelas do financiamento será de até 60 meses



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:00

Veja como vai funcionar o programa que vai financiar reformas a partir de R$ 5 mil Crédito: Reprodução | Freepik

Quem precisar reformar a casa própria, mas tem encontrado dificuldades financeiras para levar o projeto adiante, passará a contar com um incentivo do governo federal. Lançado nesta segunda-feira (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Reforma Casa Brasil vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país. O prazo de pagamento é de até cinco anos (60 meses).

O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação. O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez. Segundo o governo, a política pública habitacional tem parceria com a Caixa. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

Como público-alvo do programa estão, por exemplo, casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação. O programa terá R$ 30 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para quem tem renda superior ao limite. Assim, o total de crédito é de R$ 40 bilhões.

O presidente Lula disse que o Programa Reforma Casa Brasil busca resolver um dos problemas mais sérios do povo brasileiro, particularmente para as pessoas em vulnerabilidade, os “invisíveis”. “É importante o Estado olhar para aquelas pessoas que o mercado não tem interesse. O mercado não gosta de ganhar pouco”, disse Lula no lançamento do programa. Ainda segundo ele, nem todo mundo precisa comprar uma casa nova.