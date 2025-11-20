OPORTUNIDADE

Santander leiloa mais de 260 imóveis com lances a partir de R$ 31 mil; confira

Há terrenos disponíveis na Bahia

Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:46

Santander Crédito: Divulgação

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realiza na próxima segunda-feira (24), às 10h, um feirão com mais de 260 imóveis disponíveis para arremate. O evento será conduzido pelo leiloeiro Fernando Cerello e transmitido pelo site da Mega Leilões.

Serão ofertados apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais distribuídos em 21 estados, incluindo SP, RJ, BA, PE, GO, MT, PR, RS e SC. Os lances iniciais variam de R$ 31 mil a R$ 1,8 milhão.

Para a maioria dos imóveis residenciais, o pagamento pode ser feito à vista ou via financiamento com entrada mínima de 20% — com possibilidade de uso do FGTS em unidades desocupadas, com sinal a partir de 10%. O restante pode ser financiado em até 420 meses.

Entre os principais imóveis listados, estão:

São Paulo (SP): casa no Tremembé (lance inicial de R$ 1,1 milhão) e apartamento de 169 m² na Vila Gomes Cardim (R$ 881 mil).

Praia Grande (SP): cobertura duplex de 263 m² com duas vagas (R$ 956 mil).

Goiânia (GO): apartamento de 107 m² no Setor Bueno (R$ 485 mil).

Cuiabá (MT): casa no Jardim Itália (R$ 742 mil).

Maringá (PR): casa no Jardim São Conrado (R$ 1,4 milhão).

Recife (PE): apartamento de 143 m² no Boa Viagem (R$ 668 mil).

Jaboatão dos Guararapes (PE): apartamento de 301 m² com três vagas no Bairro Piedade (R$ 1,1 milhão).

Os interessados devem se cadastrar no site da Mega Leilões, consultar o edital e habilitar-se para ofertar lances.

Serviço:

Evento: Leilão de imóveis residenciais e comerciais

Data: 24/11

Horário: 10h

Local: megaleiloes.com.br/ML32684

Quantidade: mais de 260 lotes