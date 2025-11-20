CRIME INVESTIGADO

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia

Foram 17 disparos; ex-companheira é apontada como suspeita

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:21

Guilherme Montani foi morto na frente da academia Crédito: Divulgação

A investigação sobre a morte do personal trainer Guilherme Montani, de 34 anos, aponta que a ex-companheira dele teria usado uma peruca loira para se disfarçar antes de executar o crime. O ataque ocorreu na noite de terça-feira (18), em uma praça no Centro de Itajaí, a poucos metros da academia onde o profissional trabalhava.



De acordo com o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ciro Adriano da Silva, tudo indica que o homicídio teve motivação passional. A suspeita não aceitava o fim da relação e, segundo o policial, teria reagido ao descobrir que o ex havia iniciado um novo relacionamento. “A autora seria a ex-mulher dele, que não aceitava o término da relação. Ao verificar que ele tinha iniciado outro relacionamento, ela foi lá e cometeu esse crime grave, que surpreendeu a todos”, afirmou.

A PM ouviu os disparos de dentro do batalhão, que fica a poucas quadras do local, e chegou antes mesmo de algum chamado ao 190. Ao chegar, as equipes encontraram pessoas correndo pela praça e, inicialmente, não sabiam se se tratava de assalto ou briga. Após ouvir testemunhas, os policiais identificaram a vítima e passaram a buscar a autora.

Personal trainer foi morto em frente a academia 1 de 10

As primeiras apurações indicam que a suspeita teria permanecido cerca de 40 minutos esperando por Guilherme. Ele já vinha recebendo ameaças por celular, mas não registrou boletim de ocorrência. Assim que o personal deixou a academia, foi surpreendido pela mulher, que fez vários disparos e fugiu a pé. Depois, acredita-se que ela tenha acionado um carro por aplicativo. Em meio às buscas, os policiais encontraram a peruca utilizada no crime escondida em um vaso de plantas diante de um estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram socorrer Guilherme, encontrado caído sobre uma motocicleta, mas a médica do atendimento declarou o óbito ainda no local. A perícia identificou 17 disparos na cena. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, e a Polícia Civil segue investigando.