Personal trainer é assassinado ao sair da academia; PM encontra peruca escondida

A suspeita é que ex dele tenha usado peruca para se disfarçar, atirado e fugido em seguida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08:03

Guilherme Montani
Guilherme Montani foi morto ao sair de academia Crédito: Reprodução

O personal trainer Guilherme Montani, 34, foi assassinado em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Ele foi baleado na noite de terça-feira (18) ao deixar a academia onde trabalhava, no Centro da cidade. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso, que, segundo a Polícia Militar, primeira a atender a ocorrência, tem fortes indícios de motivação passional.

Os disparos foram ouvidos dentro do 1º Batalhão da PM, que fica a poucas quadras do local do crime. Militares chegaram antes mesmo de receberem chamadas pelo 190. Eles encontraram o personal caído sobre a motocicleta. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram o atendimento, mas Guilherme morreu ainda no local.

O tenente-coronel Ciro Adriano da Silva informou que havia grande tumulto na praça quando os policiais chegaram. “A gente ouviu os primeiros disparos de dentro do batalhão e a guarnição chegou em seguida, no momento em que havia muita gente correndo para todos os lados na praça. Não sabíamos se era um assalto, se foi uma briga”, disse, segundo o NDMais. Após ouvir testemunhas, ele afirmou que se tratava de um crime passional envolvendo “a ex-mulher dele, que não aceitava o término da relação”.

Personal trainer foi morto em frente a academia

Suspeita teria esperado 40 minutos e usado peruca

Depoimentos colhidos no local apontam que a suspeita - ex-companheira de Guilherme - teria aguardado cerca de 40 minutos até que ele saísse da academia. A mulher estaria usando uma peruca loira. Assim que o personal subiu na moto, ela teria se aproximado e feito vários disparos.

A PM encontrou uma peruca abandonada atrás de um vaso de plantas. No total, a perícia contabilizou 17 disparos na cena do crime. A suspeita fugiu a pé e, segundo relatos, pode ter chamado um carro por aplicativo. Buscas foram feitas, mas ela não foi localizada.

Ameaças e novo relacionamento

De acordo com o comandante da PM, Guilherme vinha recebendo mensagens ameaçadoras, mas não registrou boletim de ocorrência. A corporação também trabalha com a hipótese de que o anúncio de um noivado com a atual parceira tenha servido como gatilho para o crime. Ele havia atualizado o status de relacionamento no Facebook recentemente.

A noiva treinava na academia no momento dos tiros. Ao sair para ver o que havia acontecido, encontrou o companheiro baleado e entrou em estado de choque.

