Bomba! Saiba quem vai confessar assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo

Personagem vai se entregar à polícia, mas outra pessoa também vai assumir o crime

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:35

Supeitas sobre assassinato de Odete só aumentam
Supeitas sobre assassinato de Odete só aumentam Crédito: Reprodução | TV Globo

Os últimos capítulos de "Vale Tudo" prometem pegar fogo com o mistério em volta do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch). E uma reviravolta promete esquentar ainda mais a reta final da novela. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Heleninha (Paolla Oliveira) vai confessar ter matado a própria mãe.

A artista, que estava tentando se recuperar do vício em álcool, afirma que teve uma recaída na noite do crime e irá se entregar à polícia acreditando que tirou a vida de Odete em um momento que ela mal consegue se lembrar. Devastada, Heleninha vai procurar a delegacia e se acusará oficialmente, chocando até mesmo o delegado.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

A personagem dirá que bebeu demais naquela noite, que tem lapsos de memória e que tudo aponta para ela mesma. Desta forma, será presa imediatamente. Porém, outra pessoa virá para tentar salvar a artista - e também confessará ter matado Odete.

Determinada a proteger a sobrinha, Tia Celina (Malu Galli) irá para a delegacia e assumirá a autoria do crime. Os trechos do roteiro que vazaram reforçam a narrativa: a arma terá impressões digitais tanto da artista plástica quanto de sua tia.

Celina dirá que Heleninha estava em surto alcoólico e era incapaz de fazer qualquer coisa. Assim, afirmará que ela mesma, em um momento de desespero e raiva, cometeu o crime. A polícia ficará sem saber em quem acreditar. Mas, diante da nova confissão e da inconsistência no depoimento de Heleninha, libertará a artista plástica. Celina, por sua vez, acabará atrás das grades.

Suíte de Odete Roitman

Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
1 de 5
Suíte de Odete Roitman por Reprodução

Tags:

tv Globo Novelas Globo Vale Tudo Heleninha Roitmann Odete Roitman Morte de Odete Roitman Odete Roitmann Heleninha Heleninha Roitman Celina

