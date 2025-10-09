EITAAAAA!

Bomba! Saiba quem vai confessar assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo

Personagem vai se entregar à polícia, mas outra pessoa também vai assumir o crime

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:35

Supeitas sobre assassinato de Odete só aumentam Crédito: Reprodução | TV Globo

Os últimos capítulos de "Vale Tudo" prometem pegar fogo com o mistério em volta do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch). E uma reviravolta promete esquentar ainda mais a reta final da novela. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Heleninha (Paolla Oliveira) vai confessar ter matado a própria mãe.

A artista, que estava tentando se recuperar do vício em álcool, afirma que teve uma recaída na noite do crime e irá se entregar à polícia acreditando que tirou a vida de Odete em um momento que ela mal consegue se lembrar. Devastada, Heleninha vai procurar a delegacia e se acusará oficialmente, chocando até mesmo o delegado.

A personagem dirá que bebeu demais naquela noite, que tem lapsos de memória e que tudo aponta para ela mesma. Desta forma, será presa imediatamente. Porém, outra pessoa virá para tentar salvar a artista - e também confessará ter matado Odete.

Determinada a proteger a sobrinha, Tia Celina (Malu Galli) irá para a delegacia e assumirá a autoria do crime. Os trechos do roteiro que vazaram reforçam a narrativa: a arma terá impressões digitais tanto da artista plástica quanto de sua tia.

Celina dirá que Heleninha estava em surto alcoólico e era incapaz de fazer qualquer coisa. Assim, afirmará que ela mesma, em um momento de desespero e raiva, cometeu o crime. A polícia ficará sem saber em quem acreditar. Mas, diante da nova confissão e da inconsistência no depoimento de Heleninha, libertará a artista plástica. Celina, por sua vez, acabará atrás das grades.