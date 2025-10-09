'ESTÁ DE QUATRO POR ELA'

Vini Jr. só pediu desculpas nas redes sociais porque teria sido bloqueado por Virginia no WhatsApp

Jogador teria ficado abalado com a forma que a influenciadora terminou o affair, segundo colunista

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:03

Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair Crédito: Reprodução

Mais um capítulo da novela Vini Jr e Virginia Fonseca. O jogador teria quebrado o silêncio sobre o fim do affair com a influenciadora, com uma mensagem nas redes sociais na última quarta-feira (8), após ter sido bloqueado por ela no WhatsApp. A informação é do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles. No textão, o atleta do Real Madrid elogiou a apresentadora e manifestou o desejo de "zerar tudo".

"Ele está de quatro por ela", teria dito uma fonte ao portal. A mesma pessoa falou ainda que Vini realmente quer tentar retomar o romance com a loira. "O jogador teria ficado abalado com a forma que a influenciadora terminou tudo, sem nem tentar qualquer tipo de reconciliação", afirmou a coluna.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 13

Ainda segundo Lucas Pasin, ele estaria, no "off", demonstrando sentimentos por ela. Sua equipe, porém, não estava vendo com bons olhos o affair entre os dois. Fontes também relataram que o pedido de desculpas públicas teria surpreendido Virginia, e que essa era a intenção do atleta. "Ele quis mostrar para a apresentadora que está disposto, de forma bem rara, a se expor para conseguir o perdão", garantiu Lucas.

Affairs de Vini Jr. em 2025 1 de 13

Releia o pedido de desculpas publicado por Vini Jr:

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.

Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera.

Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência.