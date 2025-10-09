Acesse sua conta
José de Abreu e esposa, 52 anos mais nova, embarcam em segunda lua de mel

Casal viaja para a Argentina, mesmo destino da primeira viagem romântica juntos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:57

José de Abreu e Carol Junger embarcam em segunda lua de mel na Argentina
José de Abreu e Carol Junger embarcam em segunda lua de mel na Argentina Crédito: Reprodução

José de Abreu, de 79 anos, e a maquiadora e influenciadora Carol Junger, de 27, embarcaram em uma segunda lua de mel. O ator compartilhou o momento nas redes sociais, e a jovem publicou registros ao lado do marido a caminho da Argentina — o mesmo país escolhido para a primeira viagem romântica do casal, em 2019.

“Segunda lua de mel. Indo pro mesmo lugar da nossa primeira viagem juntos”, escreveu Carol nos stories, mostrando os dois sorridentes no aeroporto. A maquiadora também postou fotos durante o voo e um vídeo com a legenda “te amo, véio”, em tom de brincadeira com a diferença de idade entre eles.

O casal está junto há cerca de cinco anos e, apesar da diferença de 52 anos, vive o relacionamento de forma discreta. Desde o início, os dois enfrentaram comentários sobre o romance, mas mantiveram a postura tranquila e sem responder às críticas.

Em entrevistas anteriores, Carol revelou que já sofreu preconceito por causa da relação, especialmente durante a primeira viagem à Argentina. “As pessoas olhavam com aquele olhar julgador. Mas na Europa e na Nova Zelândia é tudo mais livre, é uma sensação de liberdade incrível”, contou à Quem.

José de Abreu, que atualmente vive entre o Brasil e a Nova Zelândia, costuma publicar declarações de amor para a esposa e defender o direito de viver a relação sem tabus. “O amor é o que importa. O resto é ruído”, escreveu em um post recente.

José de Abreu E Carol Junger

