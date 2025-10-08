Suíte de luxo, jato de R$ 160 milhões e fortuna bilionária: os bens de Odete Roitman

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:43
Odete Roitman (Débora Bloch), a vilã de Vale Tudo assassinada misteriosamente, era uma das empresárias mais poderosas da trama, com um estilo de vida marcado pelo luxo e um patrimônio bilionário. Reconhecida por seu poder e influência, Odete possuía imóveis em grandes cidades do mundo, incluindo um apartamento reformado em Paris para o filho Afonso (Humberto Carrão), e costumava se hospedar no Copacabana Palace, onde a Signature Suite, com cerca de 117 a 119m², chega a ter diária estimada em R$ 40 mil.
A TCA, empresa de aviação comandada por Odete, ficava em endereço estratégico no Centro do Rio, com salas que podem valer até R$ 50 milhões e condomínio de R$ 100 mil. Entre suas marcas de luxo favoritas estavam Louis Vuitton e Valentino, e o jatinho que utilizava na novela tem preço estimado em R$ 160 milhões.
Suíte mais cara do Copacabana Palace
Quanto à herança, parte da TCA já havia sido reservada para César (Cauã Reymond) por meio de contrato de casamento. Especialistas em Direito de Família e Sucessões explicam que, caso não existam herdeiros necessários, 100% do patrimônio podem ser destinados a qualquer pessoa definida em testamento.