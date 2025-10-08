RICAÇA

Suíte de luxo, jato de R$ 160 milhões e fortuna bilionária: os bens de Odete Roitman

Vilã vivia entre apartamentos em Paris, mansão de família e a sofisticada Signature Suite do Copacabana Palace

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:43

Odete Roitman (Débora Bloch) morava na suíte mais cara do Copacabana Palace Crédito: Reprodução

Odete Roitman (Débora Bloch), a vilã de Vale Tudo assassinada misteriosamente, era uma das empresárias mais poderosas da trama, com um estilo de vida marcado pelo luxo e um patrimônio bilionário. Reconhecida por seu poder e influência, Odete possuía imóveis em grandes cidades do mundo, incluindo um apartamento reformado em Paris para o filho Afonso (Humberto Carrão), e costumava se hospedar no Copacabana Palace, onde a Signature Suite, com cerca de 117 a 119m², chega a ter diária estimada em R$ 40 mil.

A TCA, empresa de aviação comandada por Odete, ficava em endereço estratégico no Centro do Rio, com salas que podem valer até R$ 50 milhões e condomínio de R$ 100 mil. Entre suas marcas de luxo favoritas estavam Louis Vuitton e Valentino, e o jatinho que utilizava na novela tem preço estimado em R$ 160 milhões.

