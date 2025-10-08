Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suíte de luxo, jato de R$ 160 milhões e fortuna bilionária: os bens de Odete Roitman

Vilã vivia entre apartamentos em Paris, mansão de família e a sofisticada Signature Suite do Copacabana Palace

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:43

Odete Roitman (Débora Bloch) morava na suíte mais cara do Copacabana Palace
Odete Roitman (Débora Bloch) morava na suíte mais cara do Copacabana Palace Crédito: Reprodução

Odete Roitman (Débora Bloch), a vilã de Vale Tudo assassinada misteriosamente, era uma das empresárias mais poderosas da trama, com um estilo de vida marcado pelo luxo e um patrimônio bilionário. Reconhecida por seu poder e influência, Odete possuía imóveis em grandes cidades do mundo, incluindo um apartamento reformado em Paris para o filho Afonso (Humberto Carrão), e costumava se hospedar no Copacabana Palace, onde a Signature Suite, com cerca de 117 a 119m², chega a ter diária estimada em R$ 40 mil.

A TCA, empresa de aviação comandada por Odete, ficava em endereço estratégico no Centro do Rio, com salas que podem valer até R$ 50 milhões e condomínio de R$ 100 mil. Entre suas marcas de luxo favoritas estavam Louis Vuitton e Valentino, e o jatinho que utilizava na novela tem preço estimado em R$ 160 milhões.

Suíte mais cara do Copacabana Palace

Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
1 de 9
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução

Quanto à herança, parte da TCA já havia sido reservada para César (Cauã Reymond) por meio de contrato de casamento. Especialistas em Direito de Família e Sucessões explicam que, caso não existam herdeiros necessários, 100% do patrimônio podem ser destinados a qualquer pessoa definida em testamento.

Leia mais

Imagem - Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Tags:

tv Globo Odete Roitman Suíte Mais Cara do Copacabana Palace

Mais recentes

Imagem - Passageiro vegetariano morre engasgado após receber carne por engano em voo

Passageiro vegetariano morre engasgado após receber carne por engano em voo
Imagem - Homem de 33 anos é internado após comer 3 kg de balas em três dias: 'Foi uma dor insuportável'

Homem de 33 anos é internado após comer 3 kg de balas em três dias: 'Foi uma dor insuportável'
Imagem - Número da sorte para hoje (8 de outubro): descubra o dígito que pode abrir caminhos e atrair boas notícias

Número da sorte para hoje (8 de outubro): descubra o dígito que pode abrir caminhos e atrair boas notícias

MAIS LIDAS

Imagem - Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’
01

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
02

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola