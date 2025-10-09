Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virgínia dá combo de cirurgias plásticas à amiga, com silicone, lipo e enxerto no bumbum

Influenciadora deu presente para Maressa Lopes e brincou: 'Ela não tem nada: nada de frente, nada de costas'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:31

Virginia Fonseca e Maressa Lopes
Virginia Fonseca e Maressa Lopes Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu ao dar um presente inusitado para Maressa Lopes. A influenciadora pagou para a amiga de infância um combo de cirurgias plásticas que inclui silicone, lipoaspiração e enxerto no bumbum. A assessora completou 27 anos nesta quinta-feira (9).

"Hoje é aniversário da Maressa, e eu falei pra ela que ia dar de presente silicone, uma lipo com enxerto no glúteo, porque ela não tem nada! Dá até pra ser nadadora: nada de frente, nada de costas", disse Virginia.

Virginia na casa de Vini

Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 6
Mensagem de Vini Jr. para Virginia por Reprodução

Maressa cresceu em Governador Valadares, em Minas Gerais, e conheceu Virginia ainda na adolescência. A apresentadora começou a compartilhar fotos com a amiga em 2017, antes mesmo de viralizar nas redes sociais por seu relacionamento com o youtuber Rezende.

A amiga trabalhou como assessora de Zé Flipe durante seu casamento do cantor com a influenciadora. Inclusive, morou com o artista e a empresária em Goiânia (GO), na época em que eles eram casados. Após o fim do relacionamento entre Virginia e Zé Felipe, em maio passado, Maressa passou a integrar a equipe da loira e deixou de trabalhar com o cantor.

Maressa é lésbica e abriu o coração sobre sua orientação sexual com os seguidores pela primeira vez em 2021. "Muitas pessoas souberam da minha sexualidade, a qual eu não contava para todos, neste ano. Por causa disso, fiquei sem falar com minha melhor amiga por 3 meses, por medo de julgamentos, e fui julgada por várias pessoas. Minha sexualidade sou eu, é quem escolhi ser e quem me AMA está comigo, isso que importa e me basta também", afirmou.

O jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
1 de 4
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução

Leia mais

Imagem - Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Imagem - Cristiano Ronaldo admite medo profundo sobre beleza: 'Não serei a mesma pessoa'

Cristiano Ronaldo admite medo profundo sobre beleza: 'Não serei a mesma pessoa'

Imagem - Bomba! Saiba quem vai confessar assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo

Bomba! Saiba quem vai confessar assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo

Tags:

Virginia Cirurgia Plástica Cirurgia Cirurgias Plásticas Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - 3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro
Imagem - Ator preso por pedofilia foi demitido de ‘Terra Nostra’ por causa de atitude; entenda

Ator preso por pedofilia foi demitido de ‘Terra Nostra’ por causa de atitude; entenda
Imagem - 'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

'Caramelo': Chevrolet homenageia vira-latas com SUV inspirado em filme da Netflix

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo
01

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Imagem - Concurso público de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 17 mil e alimentação de R$ 480
02

Concurso público de prefeitura tem vagas com salários de até R$ 17 mil e alimentação de R$ 480

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração
04

Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração