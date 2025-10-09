QUERIA?

Virgínia dá combo de cirurgias plásticas à amiga, com silicone, lipo e enxerto no bumbum

Influenciadora deu presente para Maressa Lopes e brincou: 'Ela não tem nada: nada de frente, nada de costas'

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:31

Virginia Fonseca e Maressa Lopes Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu ao dar um presente inusitado para Maressa Lopes. A influenciadora pagou para a amiga de infância um combo de cirurgias plásticas que inclui silicone, lipoaspiração e enxerto no bumbum. A assessora completou 27 anos nesta quinta-feira (9).

"Hoje é aniversário da Maressa, e eu falei pra ela que ia dar de presente silicone, uma lipo com enxerto no glúteo, porque ela não tem nada! Dá até pra ser nadadora: nada de frente, nada de costas", disse Virginia.

Maressa cresceu em Governador Valadares, em Minas Gerais, e conheceu Virginia ainda na adolescência. A apresentadora começou a compartilhar fotos com a amiga em 2017, antes mesmo de viralizar nas redes sociais por seu relacionamento com o youtuber Rezende.

A amiga trabalhou como assessora de Zé Flipe durante seu casamento do cantor com a influenciadora. Inclusive, morou com o artista e a empresária em Goiânia (GO), na época em que eles eram casados. Após o fim do relacionamento entre Virginia e Zé Felipe, em maio passado, Maressa passou a integrar a equipe da loira e deixou de trabalhar com o cantor.

Maressa é lésbica e abriu o coração sobre sua orientação sexual com os seguidores pela primeira vez em 2021. "Muitas pessoas souberam da minha sexualidade, a qual eu não contava para todos, neste ano. Por causa disso, fiquei sem falar com minha melhor amiga por 3 meses, por medo de julgamentos, e fui julgada por várias pessoas. Minha sexualidade sou eu, é quem escolhi ser e quem me AMA está comigo, isso que importa e me basta também", afirmou.