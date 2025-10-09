Cristiano Ronaldo admite medo profundo sobre beleza: 'Não serei a mesma pessoa'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:40
Cristiano Ronaldo abriu o coração sobre autoestima, saúde e aparência. Ele afirmou que sua famosa confiança vem também graças à sua imagem pessoal, e revelou uma enorme preocupação pessoal: teme que "não será mais a mesma pessoa" se ficar careca.
“Se você me ver sem cabelo, não serei a mesma pessoa. É melhor fazer as coisas com cabelo. Eu prefiro. Se você me vir, por exemplo, sem o cabelo, não serei o mesmo Cristiano. Na minha opinião”, disse o craque português, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em entrevista à Loud FM.
Cristiano Ronaldo
"Muitas pessoas não se importam se elas têm cabelo ou não. Eu acredito que, com cabelo, você parece melhor. Então, essa é apenas a minha opinião. A confiança não vem de fora, ela sempre vem de dentro, mas é sempre bom estar bonito por fora também", completou.
Cristiano, vale lembrar, é sócio de uma rede de estética com foco em implantes capilares, a Insparya. O grupo, fundado em 2019 pelo craque e pelo empresário Paulo Ramos, recentemente inaugurou sua 15ª unidade, desta vez em Riad, capital da Arábia Saudita. A empresa também está presente em Portugal, Espanha, Itália e Omã.
Apesar de ressaltar a importância da beleza, o astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, enfatizou que a saúde é o pilar central da sua vida. "Para mim, a saúde é a chave principal. Melhor saúde, mais longevidade. Meu foco é fazer parte das grandes empresas de saúde. Eu tenho outras empresas relacionadas à saúde que não são de cabelo. Então, estou feliz por estarmos aqui para ajudar as pessoas com a autoconfiança".
Além da carreira no futebol, Ronaldo também alcançou um marco histórico: segundo o Bloomberg Billionaire Index, ele é o primeiro jogador de futebol da história a alcançar uma fortuna superior a 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,5 bilhões). A avaliação considera o novo contrato com o Al Nassr, que garante ao atleta um total de 700 milhões de dólares (cerca de R$ 3,7 bilhões) em dois anos, incluindo salário, bônus e acordos comerciais vinculados ao clube.