A pequena cidade mineira que atrai milhões de turistas para provar as delícias da capital do azeite

Descubra como a pequena cidade mineira une paisagens europeias com a melhor gastronomia rural

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21:00

Veja por que Maria da Fé é o destino ideal para quem quer fugir do calor das metrópoles Crédito: Reprodução YouTube

Acima das nuvens, a 1.260 metros de altura, existe um lugar onde o inverno dita o ritmo da vida. Maria da Fé é um refúgio serrano onde a geada é protagonista.

Neste cenário típico da Serra da Mantiqueira, os termômetros despencam abaixo de zero durante os meses mais frios. Contudo, a beleza natural divide espaço com uma produção agrícola que virou referência nacional.

Mergulho no mundo das oliveiras

O sucesso das plantações garantiu ao município mineiro o apelido de “Cidade das Oliveiras” recentemente. Esse fenômeno impulsionou o agroturismo, permitindo que os viajantes explorem as fazendas e conheçam todo o processo de extração.

Dessa maneira, o azeite extravirgem passou a ser um item obrigatório nos roteiros de passeio da região. Os visitantes acompanham a prensa das azeitonas e provam sabores frescos que são raros nos grandes centros.

Dados do Mercado de Eventos mostram que a Serra da Mantiqueira possui 200 produtores de azeite hoje. Juntos, eles colocam no mercado aproximadamente 90 marcas, transformando a região em um polo de luxo gastronômico.

Arte e lazer nas montanhas

Além da gastronomia, os viajantes aproveitam queijos artesanais e objetos decorativos de papel kraft ou fibra. Essas experiências conectam o público com a essência do campo e valorizam a cultura típica mineira.

Com o objetivo de combater as baixas temperaturas, os hotéis oferecem ambientes aquecidos e lareiras charmosas. O frio intenso ainda é o maior motivo para quem busca silêncio e conforto nas alturas.