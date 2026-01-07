Acesse sua conta
Inquérito concluiu que ET de Varginha na verdade era homem agachado

Episódio ocorreu em janeiro de 1996, no município de Varginha, em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 21:09

ET de Varginha ficou conhecido nacionalmente
ET de Varginha ficou conhecido nacionalmente Crédito: Reprodução

Um dos casos misteriosos do Brasil é do ET de Varginha, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Após muitas dúvidas e especulações, um Inquérito Policial (IPM) instaurado em 1997 concluiu que o caso do ET de Varginha não tem registros oficiais das Forças Armadas.

Apuração, que reuniu depoimentos, registros e documentos do Exército, afirmou que a figura tida como extraterrestre na verdade era um homem com transtornos mentais, conhecido por circular pelas ruas e ficar agachado em diferentes pontos. Por causa das fortes chuvas, ele teria sido identificado como algo fora do comum.

ET de Varginha

ET de Varginha por Reprodução
Como foi descrito ET de Varginha por Divulgação
Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade por Divulgação / Prefeitura de Varginha
Estátua de ET por Divulgação
Varginha tem escultura de 4 metros do ET como novo atrativo turístico da cidade por Divulgação / Prefeitura de Varginha
1 de 5
ET de Varginha por Reprodução

Tags:

