CASO DE MISTÉRIO

Inquérito concluiu que ET de Varginha na verdade era homem agachado

Episódio ocorreu em janeiro de 1996, no município de Varginha, em Minas Gerais

Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 21:09

ET de Varginha ficou conhecido nacionalmente Crédito: Reprodução

Um dos casos misteriosos do Brasil é do ET de Varginha, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Após muitas dúvidas e especulações, um Inquérito Policial (IPM) instaurado em 1997 concluiu que o caso do ET de Varginha não tem registros oficiais das Forças Armadas.

Apuração, que reuniu depoimentos, registros e documentos do Exército, afirmou que a figura tida como extraterrestre na verdade era um homem com transtornos mentais, conhecido por circular pelas ruas e ficar agachado em diferentes pontos. Por causa das fortes chuvas, ele teria sido identificado como algo fora do comum.

ET de Varginha 1 de 5

A investigação ouviu ainda dois ufólogos responsáveis por livros e reportagens. Os militares citados nas obras também foram ouvidos e negaram qualquer envolvimento com o caso.

Após 30 anos, o caso do ET de Varginha foi definido como um grande mau entendido pelas autoridades policiais. Os autos estão sob a guarda do Superior Tribunal Militar.