Inquérito concluiu que ET de Varginha na verdade era homem agachado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 21:09
Um dos casos misteriosos do Brasil é do ET de Varginha, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Após muitas dúvidas e especulações, um Inquérito Policial (IPM) instaurado em 1997 concluiu que o caso do ET de Varginha não tem registros oficiais das Forças Armadas.
Apuração, que reuniu depoimentos, registros e documentos do Exército, afirmou que a figura tida como extraterrestre na verdade era um homem com transtornos mentais, conhecido por circular pelas ruas e ficar agachado em diferentes pontos. Por causa das fortes chuvas, ele teria sido identificado como algo fora do comum.
ET de Varginha
A investigação ouviu ainda dois ufólogos responsáveis por livros e reportagens. Os militares citados nas obras também foram ouvidos e negaram qualquer envolvimento com o caso.
Após 30 anos, o caso do ET de Varginha foi definido como um grande mau entendido pelas autoridades policiais. Os autos estão sob a guarda do Superior Tribunal Militar.
O inquérito foi aberto após boatos sobre o uso de viaturas do Exército no resgate da criatura. Após investigações foi constatado que o episódio não teve envolvimento de militares.