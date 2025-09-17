Acesse sua conta
Destino do corpo do ET de Varginha é discutido em audiência no Congresso

Discussão teve direito a protesto com homem "embrulhado em alumínio"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:26

ET de Varginha
ET de Varginha Crédito: Reproduçaõ

Uma audiência pública sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), organizada pelo deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ), aconteceu nesta terça-feira (16), em Brasília, e contou com momentos de debate acalorado e um protesto inesperado. A sessão, aberta para perguntas ao final da reunião, foi interrompida quando Victor Rattes, que se apresenta como membro do Movimento Brasil Livre (MBL) nas redes sociais, subiu à tribuna enrolado em papel alumínio.

“Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço”, disse Rattes, em crítica ao tema. Em resposta, o editor da revista UFO, Thiago Luiz Tiicchetti, ressaltou a importância da liberdade de informação: “Estamos falando sobre um tema que qualquer pessoa nesta comissão participativa pode levantar”.

Victor Rattes
Victor Rattes Crédito: Reprodução

Entre os participantes, entusiastas da ufologia defenderam a relevância do tema e voltaram a discutir o caso de Varginha (MG), ocorrido em 1996. O consultor da revista UFO, Vitório Pacaccin, afirmou que pelo menos cinco criaturas teriam sido capturadas de forma sigilosa com apoio militar. “Pelo que se sucedeu em Varginha, houve uma operação militar que movimentou toda a cidade, não foi para capturar um cachorro ou gato diferente. Aqueles seres eram extraterrestres”, disse Pacaccin, que também atuou no Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados (Cicoani).

O ufólogo destacou ainda a proximidade da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, como base para a suposta operação. Segundo ele, Varginha se tornou palco da maior história de ufologia do país: “E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito, e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa”.

O caso ganhou repercussão nacional quando três mulheres relataram ter visto criaturas com olhos vermelhos e chifres. Até hoje, não há imagens concretas do episódio, mas Varginha ficou conhecida como a "capital do ET" e conta com um memorial dedicado ao evento.

Assista a audiência:

