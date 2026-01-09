Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento

A previsão é que o animal seja encaminhado para uma área controlada de soltura, onde existam outros macacos da mesma espécie.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:47

Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento
Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento Crédito: Reprodução

Um filhote de macaco-prego foi resgatado agarrado ao corpo da mãe, que morreu após ser atropelada em uma área urbana de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (8). Após o acidente, o animal foi recolhido e encaminhado para atendimento veterinário. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o filhote abraçado ao corpo da mãe e se recusando a se afastar enquanto uma pessoa tenta fazer o resgate. As informações são do G1 MT.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), o animal foi encontrado por um morador que passava pelo local logo após o atropelamento e acionou a equipe do órgão ambiental. O filhote foi levado, inicialmente, para a unidade da Sema no município e, em seguida, encaminhado para uma clínica veterinária conveniada localizada em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, onde permanece recebendo atendimento veterinário.

Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento

Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento por Reprodução
Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento por Reprodução
Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento por Reprodução
Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento por Reprodução
1 de 4
Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento por Reprodução

Ainda segundo a Sema, o macaco-prego está em bom estado de saúde e segue em observação, já que ainda é muito dependente por se tratar de um filhote. O acompanhamento inclui a adaptação gradual da alimentação por mamadeira. Após o período de cuidados e quando estiver mais independente, a previsão é que o animal seja encaminhado para uma área controlada de soltura, onde existam outros macacos da mesma espécie.

A estratégia, segundo o órgão ambiental, é facilitar a adaptação e a futura integração do filhote a um bando, já que a espécie pode apresentar resistência à aceitação de novos indivíduos. A Sema informou ainda que a soltura será feita de forma monitorada para avaliar o processo de aproximação do animal com outros macacos antes da liberação definitiva na natureza.

Mais recentes

Imagem - Namorada de homem morto em academia nega envolvimento dele com mulher do agressor

Namorada de homem morto em academia nega envolvimento dele com mulher do agressor
Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda
Imagem - Idosa morre após ser arrastada por ladrão durante assalto a carro

Idosa morre após ser arrastada por ladrão durante assalto a carro

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
01

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
02

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda
04

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda