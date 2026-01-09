Filhote de macaco é resgatado após ficar agarrado à mãe morta em atropelamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:47
Um filhote de macaco-prego foi resgatado agarrado ao corpo da mãe, que morreu após ser atropelada em uma área urbana de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (8). Após o acidente, o animal foi recolhido e encaminhado para atendimento veterinário. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o filhote abraçado ao corpo da mãe e se recusando a se afastar enquanto uma pessoa tenta fazer o resgate. As informações são do G1 MT.
De acordo com informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), o animal foi encontrado por um morador que passava pelo local logo após o atropelamento e acionou a equipe do órgão ambiental. O filhote foi levado, inicialmente, para a unidade da Sema no município e, em seguida, encaminhado para uma clínica veterinária conveniada localizada em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, onde permanece recebendo atendimento veterinário.
Ainda segundo a Sema, o macaco-prego está em bom estado de saúde e segue em observação, já que ainda é muito dependente por se tratar de um filhote. O acompanhamento inclui a adaptação gradual da alimentação por mamadeira. Após o período de cuidados e quando estiver mais independente, a previsão é que o animal seja encaminhado para uma área controlada de soltura, onde existam outros macacos da mesma espécie.
A estratégia, segundo o órgão ambiental, é facilitar a adaptação e a futura integração do filhote a um bando, já que a espécie pode apresentar resistência à aceitação de novos indivíduos. A Sema informou ainda que a soltura será feita de forma monitorada para avaliar o processo de aproximação do animal com outros macacos antes da liberação definitiva na natureza.