Idosa morre após ser arrastada por ladrão durante assalto a carro

Maria Celina Peixoto Chein, de 82 anos, chegou a brigar com criminoso, que assumiu direção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:50

Maria Celina foi arrastada
Maria Celina foi arrastada Crédito: Reprodução

A família de Maria Celina Peixoto Chein confirmou nesta quinta-feira (8) a morte cerebral da idosa de 82 anos, que foi arrastada durante um assalto em Goiânia. Ela estava internada no Hospital de Urgência de Goiás (Hugo) desde a última terça-feira (6), quando ocorreu o crime na Avenida T-9, um dos corredores mais movimentados da capital. As informações são do G1.

O caso foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram o momento em que Maria Celina deixa uma casa lotérica e entra em seu carro. Em seguida, um homem se aproxima e entra pelo lado do passageiro. Segundo a Polícia Militar, houve luta corporal dentro do veículo.

Mesmo com a tentativa de intervenção de pessoas que passavam pelo local, o suspeito conseguiu assumir a direção do carro. A idosa acabou sendo retirada do banco do motorista e ficou parcialmente para fora, com a porta aberta. Ao acelerar para fugir, o homem arrastou Maria Celina, que foi atropelada pelo próprio veículo.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava em parada cardíaca quando a equipe chegou ao local. Após o roubo, o suspeito foi localizado circulando pela cidade, o que deu início a uma perseguição por várias ruas de Goiânia, com direção perigosa.

A fuga terminou após o carro roubado bater em outro veículo. O homem foi preso em flagrante e, com ele, a polícia encontrou objetos cortantes. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Até a última atualização desta reportagem, não houve contato com a defesa do suspeito.

Homenagens e despedida

Familiares e amigos usaram as redes sociais para se despedir de Maria Celina. A psicóloga Lucia Chein ressaltou o carinho que a idosa despertava nas pessoas.

“Que a memória do seu sorriso, da sua presença e do amor que espalhou seja mais forte do que a violência que a levou”, escreveu.

O sobrinho José Jorge também prestou homenagem à tia, destacando suas qualidades. “Inteligentíssima, agradável, honesta e além de possuir um brilho próprio”, declarou.

Tags:

Crime Atropelamento

