Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viúvo de Brigitte Bardot revela causa da morte e últimos momentos da atriz

Ícone do cinema francês morreu aos 91 anos, sepultamento aconteceu em Saint-Tropez nesta quarta-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:34

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot Crédito: Reprodução | Facebook

A atriz francesa Brigitte Bardot, um dos maiores símbolos do cinema mundial nas décadas de 1950 e 1960, morreu em 28 de dezembro, aos 91 anos. De acordo com informações da Rolling Stone Brasil, o funeral foi realizado nesta quarta-feira (7), em Saint-Tropez, cidade onde a artista vivia de forma reservada.

Diagnóstico de câncer e últimos momentos

A causa da morte foi confirmada por Bernard d’Ormale, marido da atriz desde 1992, pouco antes da cerimônia. Segundo d’Ormale, Bardot havia sido diagnosticada com câncer e passou por duas cirurgias de grande porte nas semanas anteriores ao falecimento, embora o tipo específico de tumor não tenha sido revelado.

Brigitte Bardot em Búzios

Bob Zagury e Brigitte Bardot em Búzios por Divulgação / Prefeitura
Estátua de Brigitte Bardot em Búzios por Sergio Quissak/Prefeitura de Búzios
Estátua de Brigitte Bardot em Búzios por Divulgação/Ascom Armação de Búzios
Brigitte Bardot em 'E Deus criou a mulher', de Jean-Luc Godard por Reprodução
Estrela de E Deus Criou a Mulher é hospitalizada em estado grave por Reprodução
Ícone do cinema francês segue sob observação médica em Toulon por Reprodução
Brigitte Bardot passa por complicações de saúde e mobiliza fãs por Reprodução
Brigitte bardot usando jeans por Reprodução | Pinterest
Briggite Bardot por Reprodução
1 de 9
Bob Zagury e Brigitte Bardot em Búzios por Divulgação / Prefeitura

Em entrevista à revista Paris Match, o viúvo detalhou os instantes finais de Bardot. Ele relatou que estava ao seu lado quando a ouviu pronunciar "Pioupiou", apelido carinhoso utilizado pelo casal, antes de falecer pacificamente. Segundo d’Ormale, a expressão da atriz no momento da morte transmitia "paz e tranquilidade".

Homenagens e sepultamento em Saint-Tropez

O funeral ocorreu na Igreja Católica Notre-Dame-de-l’Assomption, em Saint-Tropez. Para permitir a participação de moradores e admiradores, a prefeitura instalou três telões em pontos estratégicos, como o porto e praças da cidade, que transmitiram a cerimônia ao vivo.

Brigitte Bardot

A atriz francesa Brigitte Bardot por Reprodução
'E Deus Criou a Mulher', com Brigitte Bardot, é atração do Festival Varilux de Cinema Francês por Reprodução
Série 'Brigitte Bardot' narra a trajetória da atriz francesa ícone do cinema mundial  por Reprodução
A atriz francesa Brigitte Bardot por Reprodução
Brigitte Bardot usando jeans por Reprodução | Pinterest
Brigitte Bardot em 'E Deus criou a mulher', de Jean-Luc Godard por Reprodução
1 de 6
A atriz francesa Brigitte Bardot por Reprodução

Bardot foi sepultada em um cemitério com vista para o Mar Mediterrâneo, no mesmo local onde repousam seus pais e seu primeiro marido, o cineasta Roger Vadim. A prefeitura de Saint-Tropez declarou que a atriz será "para sempre associada" à cidade, da qual foi a "embaixadora mais deslumbrante".

Do estrelato mundial ao ativismo animal

Nascida em Paris em 1934, Brigitte Bardot alcançou fama internacional em 1956 com o filme "E Deus Criou a Mulher", dirigido por Roger Vadim. O papel a estabeleceu como um ícone da liberdade sexual feminina, rompendo com os padrões das estrelas de Hollywood da época. Ao longo de sua carreira, atuou em mais de 40 produções, incluindo "O Desprezo" (1963) e "A Verdade" (1960).

No auge da carreira, aos 39 anos, Bardot abandonou o cinema para se dedicar à causa animal. Em 1986, fundou a Fundação Brigitte Bardot, focada no combate aos maus-tratos e à exploração de animais, instituição que obteve o status de utilidade pública na França em 1992.

Histórico de controvérsias e condenações

Apesar de seu legado artístico e filantrópico, a trajetória de Bardot foi marcada por posicionamentos políticos extremistas. Em seu livro de memórias, "Um Grito no Silêncio" (2003), ela fez críticas severas à imigração e à população muçulmana na França, o que resultou em diversas condenações judiciais por incitação ao ódio racial.

A atriz também acumulou polêmicas por declarações contra a comunidade LGBTQ+ e, em 2018, ao criticar o movimento feminista #MeToo, classificando como "hipócritas" as atrizes que denunciavam casos de assédio sexual na indústria cinematográfica.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

Leia mais

Imagem - Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP

Imagem - Michael B. Jordan revela por que buscou terapia após viver vilão em "Pantera Negra"

Michael B. Jordan revela por que buscou terapia após viver vilão em "Pantera Negra"

Imagem - Escola Nego Bispo: IFBA enfrenta denúncias e judicialização em programa do MEC

Escola Nego Bispo: IFBA enfrenta denúncias e judicialização em programa do MEC

Mais recentes

Imagem - Fim do namoro? Sophie Charlotte e Xamã apagam todas as fotos juntos das redes sociais

Fim do namoro? Sophie Charlotte e Xamã apagam todas as fotos juntos das redes sociais
Imagem - Apresentadora Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico, bate a cabeça e agradece a Deus: ‘Por um triz’

Apresentadora Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico, bate a cabeça e agradece a Deus: ‘Por um triz’
Imagem - Vilarejo a 1,5 mil metros de altitude tem clima mais europeu entre os destinos do Brasil

Vilarejo a 1,5 mil metros de altitude tem clima mais europeu entre os destinos do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP
02

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP

Imagem - O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves
03

O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves

Imagem - Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos
04

Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos