Michael B. Jordan revela por que buscou terapia após viver vilão em "Pantera Negra"

Ator destaca a importância da saúde mental e do processo de autodescoberta após interpretar o icônico Erik Killmonger; ele agora incentiva outros homens a buscarem ajuda

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21:15

Michael B. Jordan
Michael B. Jordan Crédito: Reprodução

Conhecido por dar vida a um dos vilões mais complexos e aclamados do Universo Cinematográfico Marvel, Michael B. Jordan abriu o jogo sobre os bastidores psicológicos de sua carreira. Em entrevista recente ao programa CBS Sunday Morning, o ator revelou que precisou recorrer à terapia após concluir as filmagens de "Pantera Negra" (2018), onde interpretou o antagonista Erik Killmonger.

O peso de Erik Killmonger

A atuação de Jordan como Killmonger foi amplamente elogiada por misturar carisma e um antagonismo visceral, tornando o personagem um dos favoritos dos fãs da Marvel. No entanto, o processo de imersão teve um custo emocional. "Ele [o personagem] meio que ficou comigo por um tempo", confessou o ator.

Jordan explicou que, na época, ainda estava aprendendo a estabelecer limites entre sua identidade e seus papéis no cinema. "Fiz terapia e conversei sobre isso. Encontrei uma maneira de relaxar, acho que naquele momento eu ainda estava aprendendo que precisava me desvencilhar do personagem".

Combate ao estigma masculino

Após a experiência positiva com o suporte psicológico, Michael B. Jordan transformou-se em um ferrenho defensor da saúde mental. O que começou como uma necessidade pontual evoluiu para um processo contínuo de autodescoberta.

O ator faz questão de usar sua visibilidade para incentivar o público masculino a buscar ajuda profissional, combatendo o preconceito que ainda cerca o tema. "Acho que é bom para eles [homens] irem conversar", afirmou Jordan, ressaltando que não sente vergonha, mas sim orgulho de sua trajetória terapêutica. Para ele, o apoio psicológico foi fundamental para torná-lo um comunicador melhor e uma pessoa mais completa.

Terapia como ferramenta de trabalho em 'Creed'

A importância da terapia na vida de Jordan também se estendeu aos seus relacionamentos profissionais. Tessa Thompson, que divide o protagonismo com o ator na saga "Creed", revelou que ambos chegaram a fazer sessões de "terapia de casal" durante a preparação para "Creed III" (2023).

Embora as sessões tenham ocorrido enquanto interpretavam seus personagens, a experiência acabou refletindo em suas vidas pessoais e na forma como compreendiam um ao outro após anos de parceria. Segundo Thompson, a prática ajudou a aprimorar a comunicação e a entender as nuances do funcionamento de cada um, provando-se útil mesmo quando o relacionamento profissional estava em uma fase positiva.

De vilão da Marvel a forte candidato ao Oscar 2026

Atualmente, Michael B. Jordan vive um novo ápice em sua carreira. O ator é um dos nomes mais fortes na corrida para o Oscar 2026 por sua atuação no filme de terror "Pecadores" (2025). No longa, ele interpreta os gêmeos Smoke e Stack, veteranos de guerra que enfrentam forças sobrenaturais no sul dos Estados Unidos na década de 1930. O projeto é descrito como uma obra ousada e já conta com o reconhecimento da crítica especializada.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

