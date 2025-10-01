Atriz de 'Pantera Negra' revela que Margareth Menezes apresentou seus pais em situação inusitada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:13
Atriz, cantora e produtora cultural Nabiyah Be falou abertamente sobre algumas histórias interessantes e inusitadas que marcaram sua vida e criação. Em entrevista ao podcast "Papo com Clê", ela que é filha do astro do reggae jamaicano Jimmy Cliff com uma psicóloga brasileira, nascida e criada em Salvador, revelou que os seus dois progenitores se conheceram através da atual Ministra da Cultura Margareth Menezes.
Com uma vida cheia e de conexões entre a Jamaica — terra do seu pai, o Brasil — terra da sua mãe — e especialmente com Salvador onde nasceu e cresceu, Nabiyah iniciou sua fala destacando o pertencimento que sente no Brasil e na Bahia. "Eu me sinto muito mais brasileira do que jamaicana", afirmou a artista, que viveu Linda em "Pantera Negra" (2022).
Nabiyah Be
Nabiyah explicou que houve uma escolha consciente de seus pais por virem morar em Salvador, cidade onde se conheceram apresentados por Margareth em uma cerimônia de Ayahuasca, chá utilizado em rituais de origem indígena para conexões espirituais. "Eu sou filha do Jimmy Cliff, porém sou baianíssima nascida e criada até os 18 anos em Salvador. A Margareth Menezes apresentou meus pais que se conheceram em uma cerimônia de Ayahuasca em Salvador e eu sou fruto dessa união sagrada", destacou ela.
Segundo Be, a decisão de criá-la na Bahia foi uma estratégia do casal diante do racismo. "Minha mãe engravida do meu pai decide ir para Salvador. Na verdade, eles decidiram não criar uma filha negra em São Paulo e migrar pra Salvador. Meu pai morou conosco até os meus 9, ou 11 anos", contou ainda.
Com um álbum lançado em 2025 chamado "O que o Sol Quer" (2025), Nabiyah Be já foi backing vocal de Daniela Mercury e Carlinhos Brown e herdou do pai, um dos maiores do Reggae, o talento artístico e musical. Além do papel em "Pantera Negra", a baiana-jamaicana protagonizou "Daisy Jones & The Six", minissérie vencedora do Emmy.