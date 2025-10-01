ENTENDA

Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo

Modelo morreu após um acidente de helicóptero quando estava com o namorado

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:20

Modelo Fernanda Vogel fez diversoso comerc Crédito: Reprodução

A modelo Fernanda Vogel morreu afogada após um acidente de helicóptero em 27 de julho de 2001. O caso guarda uma assustadora coincidência com um comercial gravado pela modelo quando estava viva.

Fernanda Vogel 1 de 5

A modelo estava no helicóptero ao lado do namorado, o empresário João Paulo Diniz, falecido em 2022. A aeronave caiu em São Sebastião (SP), na praia de Maresias, durante um voo com condições adversas.

Um dos comerciais mais lembrados da carreira de Fernanda foi um dos últimos realizados. A publicidade, na época, levantou uma questão importante e delicada: quando uma pessoa tenta tirar a própria vida.

O anúncio foi realizado para o Centro de Valorização da Vida. Na gravação, Fernanda anda em direção a uma praia até desaparecer. Natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, Fernanda foi o rosto de diversos comerciais da Hering, chocolate Prestígio e companhia telefônica.