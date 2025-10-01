Acesse sua conta
Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo

Modelo morreu após um acidente de helicóptero quando estava com o namorado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:20

Modelo Fernanda Vogel fez diversoso comerc
Modelo Fernanda Vogel fez diversoso comerc Crédito: Reprodução

A modelo Fernanda Vogel morreu afogada após um acidente de helicóptero em 27 de julho de 2001. O caso guarda uma assustadora coincidência com um comercial gravado pela modelo quando estava viva.

Fernanda Vogel

Fernanda Vogel por Reprodução
Fernanda Vogel por Reprodução
Fernanda Vogel por Reprodução
Fernanda Vogel por Reprodução
Fernanda Vogel por Reprodução
1 de 5
Fernanda Vogel por Reprodução

A modelo estava no helicóptero ao lado do namorado, o empresário João Paulo Diniz, falecido em 2022. A aeronave caiu em São Sebastião (SP), na praia de Maresias, durante um voo com condições adversas.

Um dos comerciais mais lembrados da carreira de Fernanda foi um dos últimos realizados. A publicidade, na época, levantou uma questão importante e delicada: quando uma pessoa tenta tirar a própria vida.

O anúncio foi realizado para o Centro de Valorização da Vida. Na gravação, Fernanda anda em direção a uma praia até desaparecer. Natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, Fernanda foi o rosto de diversos comerciais da Hering, chocolate Prestígio e companhia telefônica.

A modelo chegou a trabalhar no exterior em países como Itália, Alemanha e França, ganhando o rótulo de “deusa latina voluptuosa”, de acordo com o jornal O Globo.

