MC Mirella abre o jogo sobre ‘traição’ de Dynho Alves e influenciadora baiana Sthe Matos

Funkeira detalhou aproximação de namorado com a influencer

  Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:53

Funkeira falou que suspeitou da amizade de Dynho com influencer
Crédito: Reprodução | Redes Sociais

MC Mirella abriu o jogo sobre a breve separação de Dynho Alves, após participação do funkeiro em “A Fazenda 13”. A funkeira falou sobre o assunto em entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha” nesta segunda-feira (29).

Durante a entrevista, Mirella não poupou críticas a Sthe Matos, apontada como pivô na crise do relacionamento. A funkeira revelou que a influenciadora baiana que acumula mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, chegou a se encontrar com Dynho, quando o ex deixou o confinamento.

“Eu não quis falar com ele. Ele me mandou mensagem, mas preferi não responder. Algumas pessoas que também estavam no reality me procuraram para explicar, inclusive o Rico [Melquiades]”, disse se referindo ao dono do bordão “Calado Vence”.

A cantora disse ainda que mantinha contato através das redes sociais com Sthe antes do reality e chegou a aconselhar o companheiro a se aproximar da influenciadora dentro do jogo.

No entanto, Mirella explicou que ao longo do tempo foi percebendo que a amizade não era de boa fé, e que os sinais de algo além da amizade eram evidentes.

MC Mirella disse ainda que esperava um pedido de desculpas da influenciadora, mas que nada aconteceu. “Hoje, pra mim, é como se não fizesse diferença nenhuma”, disse.

