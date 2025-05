Casado com Sthe Matos, Kevi Jonny confessa traições e drama com ex

FAMOSOS

Publicado em 30 de maio de 2025 às 15:58

Sthe Matos e Kevi Jonny no podcast PodDelas Crédito: Reprodução/Youtube

Durante participação no podcast PodDelas, na última terça-feira (27), o cantor Kevi Jonny abriu o coração sobre um episódio delicado do seu passado: as traições contra a ex-namorada Letícia Costa. Ao lado da atual esposa, a influenciadora Sthe Matos, ele revelou que manteve um relacionamento de mais de 10 anos com Letícia, mas traiu "várias vezes". >

"Traí pra caramba, tudo que era o contrário de um relacionamento eu fiz. E eu não tinha coragem de falar", admitiu o artista, ao comentar o contexto emocional que o levou a compor Te Love, música que o lançou nacionalmente. Segundo ele, a canção nasceu depois de resolver pendências mal resolvidas com a ex.>

Kevi contou que, ao começar a se envolver com Sthe Matos, ainda tinha assuntos mal resolvidos com Letícia. "Quando a Sthe mandou mensagem pra mim, eu ainda tinha algo aberto. Foi quando criei coragem, pela primeira vez, de dizer que estava ficando com alguém e queria parar com aquilo", relatou.>

O momento decisivo veio após um gesto de fé. "Eu me ajoelhei e pedi a Deus que abençoasse minha carreira. E ali ganhei força pra falar a verdade", revelou. Ainda segundo ele, houve quem questionasse sua decisão de romper um relacionamento antigo por alguém que parecia uma "incerteza". Mas Kevi sentiu que havia algo "de Deus" no início com Sthe.>