Romana Novais mostra seios com ondulações após complicação com silicone e desabafa

Esposa de Alok revelou que sofreu com contratura e precisou trocar as próteses de silicone após dores e deformidades visíveis

Romana Novais, influenciadora digital e esposa do DJ Alok, usou suas redes sociais para compartilhar um problema delicado com os seguidores: ela enfrentou uma complicação causada por seus implantes de silicone, conhecida como rippling, quando ondulações se formam nos seios, deixando a pele com aspecto irregular.>