Após áudio vazado, Ex-Corinthians Jô é detonado por ex: 'Nem pai você é'

Mãe de um dos filhos do atacante, reagiu com indignação ao áudio vazado e expôs descasos do jogador com os herdeiros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:12

A influenciadora Maiara Quiderolly, mãe de um dos filhos de Jô, ex-atacante da Seleção Brasileira, foi às redes sociais nesta semana para criticar duramente o jogador após o vazamento de um áudio polêmico. Na gravação, Jô teria dito que uma nova prisão por dívida de pensão alimentícia poderia causar "constrangimento" ao filho, o que revoltou Maiara.

Sem papas na língua, ela rebateu a declaração:

"Ele está preocupado com o constrangimento de quem? Porque, pra sentir vergonha, teria que considerar você como pai. E nenhum dos seus filhos faz isso. Porque você não é digno desse título", disparou.

Maiara não parou por aí. Em tom crítico, ela ainda deu uma indireta sobre a forma como o atleta lida com as responsabilidades paternas:

"Pensão seria o mínimo a resolver se você fosse um homem de verdade. Era só sentar, conversar, fazer o certo. Mas nem isso você é capaz de fazer sem exposição e pressão."

Em meio à briga judicial e emocional, Maiara também revelou que o que mais a revolta é o contraste entre a vida luxuosa do jogador e a realidade das mães dos filhos que ele tem fora do casamento atual.

"Você vive de jatinho, com chef particular, curtindo balada, enquanto tem filho doente, criança passando necessidade. Soube até de uma mãe que não tinha gás em casa. Isso é ser pai?", afirmou, indignada.